Por primera vez, Ariel Garcé reveló por qué Diego Maradona lo llevó al Mundial: “Fue algo muy simple”

Ariel “Chino” Garcé quedó en la historia por su inesperada convocatoria al Mundial Sudáfrica 2010. Mitos urbanos giraron en torno a los motivos de la elección de Diego Maradona. El entonces jugador de Colón fue, sin dudas, una de las grandes sorpresas de la lista final. Ahora, 13 años después, el exdefensor reveló una historia nunca escuchada sobre su vínculo con el DT que lo llevó a la cita máxima.

En diálogo con Urbana Play, Garcé admitió que, antes de conocerlo personalmente, “no tenía adoración por la persona” de Diego Maradona. “Me había quedado con él deportivamente, y después, la última parte, no me cerraba tanto”, dijo. Sin embargo, el Chino tuvo la oportunidad de compartir un momento con el astro argentino que llevó su relación a otro nivel.

“Cuando viajamos (a Sudáfrica) fuimos como 10 días antes. Y él marcaba como que ya estábamos ahí, que ya éramos el plantel, y era de inteligente que si a alguien le dolía algo, parar uno o dos días para llegar bien al Mundial. Me agarra un dolor en el gemelo, paro dos días, y empezó un run run; como no estaba la lista entregada aún, como que yo estaba en duda. Entonces, me fui a hablar a la pieza de él”, relató Garcé.

Según explicó el exfutbolista, Maradona lo recibió solo en su cuarto y compartieron un momento de inédita cercanía. “Ahí fue un momento más íntimo y me dio entender como que él me quería. Dijo: ‘Chino, ya está, no te vas a ir a ningún lado; el médico, que diga lo que quiera’. Eso fue lo más intimo que viví”.

Ariel Garcé reveló por qué Maradona lo llevó al Mundial: "Fue algo muy simple"

En ese sentido, lo diferenció de la conversación telefónica que mantuvieron al comunicarle que formaría parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo. “Al margen de la llamada, que dijo: ‘Sos uno de los 23 gladiadores’. Pero fue por teléfono, yo en otro plan, en Santa Fe... acá fue un Diego muy humano, en su pieza, sólo, todo empiyamado... Pero habló como un padre: ‘tranquilo, no te vuelvas loco, pibe, ya viniste hasta acá, hiciste toda esta movida, me estoy bancando todas las put...’”. Fuera de esa conversación, Garcé admitió que no tuvo mucha “relación” con Maradona. Además, se refirió al sueño que habría tenido el DT, y que habría motivado su convocatoria.

A pesar de que no le tenía “adoración” antes de conocerlo, el exfutbolista, surgido en River Plate admitió que verlo en el “día a día, cuando se ponÍa a patear tiros libres jugaba, cuando hacía cosas que te recuerdan a ese Maradona que a todos nos generó algo”, lo movilizaba. “Tiene una energía fuerte”, señaló, en tiempo presente, sobre el campeón en México 86.

Por último, Garcé dio otra hipótesis sobre su convocatoria, en ocasión de la arenga antes de un amistoso entre Argentina y Haití. El Chino contó que se enteró de que éste hecho habría incidido en la decisión final. “Antes de salir, los haitianos no salían porque tenían tanto frío... estaban en un cumple, otra cosa. Habla Palermo, habla Ortega... hablan los que tenían que hablar. Pero yo tenía la sensación adentro de que era un partido de una energía de mie... viste cuando decís: ‘qué partido de mie..., el frío que hace’. y entonces en un momento, para meterle un poquito de que éramos importantes, yo dije algo como si fuera el Mundial y la selección argentina fuéramos nosotros. La realidad es que fue algo muy simple, o para sacar algo de mi parte o de motivarme yo personalmente, y quedó bárbaro”. En su excursión a Sudáfrica, Garcé fue el único futbolista de campo en la selección que no jugó en el torneo.

