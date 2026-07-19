Por qué el Mundial 2026 quedará como uno de los más importantes de la historia

Si bien es difícil dimensionar cuán importante es un suceso para la historia mientras se lo está viviendo, el Mundial 2026 dio largas muestras de que va a ser una de las competiciones más recordadas en los próximos años por distintos motivos. Nuevos récords, el ascenso y la despedida de figuras fundamentales del deporte y la cantidad de países que participaron del torneo son algunas de las razones por las que esta edición se destaca en casi 100 años de historia.

Kylian Mbappé volvió a dejar su huella en la competición (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) ROBERTO SCHMIDT - AFP

El Mundial más “grande” de la historia

El primer dato que resaltó de esta Copa del Mundo fue que convocó a 48 selecciones participantes, la mayor cantidad en la historia hasta el momento. Por decisión de la FIFA, se ampliaron los 32 cupos originales para agregar a más países, dando cuenta de un fútbol cada vez más globalizado. Así fue que se disputaron 104 partidos -un récord absoluto- y que muchas selecciones de las distintas confederaciones pudieron acceder por primera vez a una cita mundialista.

El torneo tuvo una duración récord de 39 días, siendo el Mundial más extenso de la historia. Fue la primera vez que este torneo está organizado por tres países a la vez: Estados Unidos, México y Canadá compartieron la organización. Además, el país azteca se convirtió en el primer país en albergar tres Mundiales (1970, 1986 y 2026).

Fue el Mundial con más selecciones participantes. Photo: Tom Weller/dpa Tom Weller - dpa DPA

Otra de las cuestiones logísticas que todos los fanáticos comentaron en este Mundial fueron las famosas pausas de hidratación. El organismo dirigido por Gianni Infantino estableció que a los 22 minutos de cada tiempo se debe tomar un break de unos tres minutos y cambió la diagramación de los partidos, que pasaron a ser virtualmente cuatro cuartos. Restará ver si esta implementación continuará en el deporte o si fue solo una estrategia comercial para esta competición.

La despedida y el ascenso de las figuras

Desde los primeros partidos, allá por principios de junio, se vio que este iba a ser el “Mundial de las estrellas”. Se sabe que esta competición convoca a los mejores jugadores del mundo pero esta edición tuvo como particularidad de que casi todas esas estrellas se destacaron en sus respectivos equipos. Lionel Messi, en Argentina; Kylian Mbappé, en Francia; Erling Haaland, en Noruega; Vinicius Jr, en Brasil, y Harry Kane, en Inglaterra, son algunos de los ejemplos de este fenómeno.

El Mundial significó la despedida de varias figuras relevantes (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Con la final pendiente, en la lista de goleadores quedó plasmada esta diferencia que hicieron los mejores jugadores de los equipos:

Kylian Mbappé (Francia) 10 goles

Lionel Messi (Argentina): 8 goles

Erling Haaland (Noruega): 7 goles

Jude Bellingham (Inglaterra): 7 goles

Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

Con esa enorme cantidad de goles en este Mundial, Messi y Mbappé dejaron atrás el récord goleador que mantenía el alemán Miroslav Klose de 16 tantos. El argentino y el francés se convirtieron en los máximos goleadores de la competición, con la salvedad de que Mbappé tendrá seguramente más oportunidades de ampliar esa ventaja en los mundiales de 2030 y 2034.

Así como el Mundial de Alemania 2006 quedó en la memoria de los hinchas por ser un “torneo bisagra”, ya que se trató del último de figuras como Zidane, Del Piero o Ronaldo y el ascenso de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, el Mundial 2026 también marcó estas altas y bajas: dieron sus últimas muestras en la competición Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar Jr, mientras que significó el ascenso de Lamine Yamal, Erling Haaland y Jude Bellingham, entre otros.

Bellingham terminó el torneo como una de las figuras (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

El Mundial 2026 también fue el escenario de un récord que solamente tres futbolistas alcanzaron: disputar seis Copas del Mundo. Messi, Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa dijeron presente en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Otros datos de una edición histórica

El “Mundial de las figuras” también hizo que sean las potencias las que más se destaquen. Las semifinales reunieron únicamente a campeones del mundo: Argentina, España, Francia e Inglaterra. Esta particularidad solo había ocurrido anteriormente en México 1970 e Italia 1990.

Hay una gran expectativa por el cruce final entre Argentina y España (Foto: @fifaworldcup)

La final entre Argentina y España es histórica porque enfrentó por primera vez en un Mundial a los campeones vigentes de América y Europa. Además, es la primera final entre dos selecciones hispanohablantes desde la edición inaugural de 1930, cuando jugaron el clásico rioplantense la selección argentina y Uruguay.

El partido decisivo entre Argentina y España el domingo en Nueva York entregará un solo ganador. O bien Messi levanta su segunda Copa del Mundo o Lamine Yamal se alza con su primer trofeo mundialista. Más allá del resultado de la final, la competición dejó en claro que se trata del evento más convocante del mundo, que genera pasiones en todos los países y que el fútbol no es solamente una pelota rodando con 22 jugadores en el campo sino que es el deporte más hermoso que existe.