El impensado ida y vuelta entre Nico Occhiato y ¿Tim Payne? que revolucionó las redes

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 todavía no comenzó, ya está claro que la figura es Tim Payne. El futbolista “menos conocido” pasó de 4700 seguidores en Instagram a casi cinco millones en una semana gracias a una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “elscarso”. Mientras el mundo habla de él y de su historia, el neozelandés sorprendió al tener otro contacto con la Argentina. ¿Qué sucedió? Nicolás Occhiato lo llamó por teléfono en vivo y no solo le respondió, sino que mencionó a Boca Juniors y River Plate y dejó en claro su intención de conocer el país que lo hizo famoso. Sin embargo, horas más tarde, los usuarios de las redes pusieron en duda si realmente del otro lado de la línea estaba efectivamente el deportista.

En la emisión del miércoles 3 de junio de Nadie dice nada (Luzu TV), Occhiato llamó por teléfono a Payne. Toda la mesa estuvo expectante, hasta que del altavoz se escuchó un: “Hello” (Hola). El conductor le respondió en inglés: “¡Hola, Tim! ¿Sos Tim Payne?”. Ante la respuesta afirmativa, se vivieron unos instantes de desesperación y de reconfigurar la escena.

Nicolás Occhiato llamó a Tim Payne durante la emisión de Nadie dice nada (Foto: Captura de video)

Occhiato le pasó el celular a Martín Garabal para que se lo diera a Marcos Giles, mientras Momi Giardina gritaba emocionada al lado de Santi Talledo. “Hola, Tim, ¿cómo estás? Somos de un streaming de la Argentina. Tengo tu número porque conozco a un amigo tuyo. Yo viví en Nueva Zelanda”, le dijo Giles, en inglés. Tras un intercambio de saludos, que dio cuenta de que el futbolista estaba al tanto de la situación, el streamer le preguntó cómo se sentía con los recientes acontecimientos.

“Fue una locura. La semana pasada, estos días... No lo podía creer”, reconoció. A partir de esto, reflexionó sobre el partido amistoso en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida - el estadio de Inter Miami de Lionel Messi - en el que Nueva Zelanda perdió por 4 a 0 frente a Haití. “No fue la mejor actuación, pero estamos acá para entrenar y prepararnos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, dijo.

Marcos Giles fue el encargado de hablar, en inglés, con el futbolista (Foto: Captura de video)

“Estás teniendo muchos seguidores de Argentina, ¿sabés algo de nuestro país?“, quiso saber Giles y le preguntó si le gustaría hacer una visita y comer asado. ”Conozco a Boca Juniors (comentario que emocionó a la mesa) y a River Plate“, afirmó el futbolista y aseguró: “Me encantaría ir; ahora tengo que hacerlo”.

Así fue el encuentro entre Tim Payne y el argentino que le cambió la vida

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?“, esa fue la pregunta que planteó el influencer argentino Valen Scarsini, alias “elscarso”, la semana pasada. Tras una extensa investigación, advirtió que esa persona era el defensor de la selección de Nueva Zelanda, Tim Payne. Invitó a seguirlo en Instagram, a comentar sus posteos y a buscarlo en el álbum de figuritas. Pero lo que nadie se imaginaba es que su propuesta daría la vuelta al mundo y convertiría al futbolista en toda una celebridad.

Tim Payne se encontró con el argentino que le cambió la vida: el desencuentro de idiomas y el abrazo más especial

Si bien en medio del furor Payne y Scarsini se comunicaron por mensaje, finalmente esta semana se conocieron personalmente en Miami. Tras darse un abrazo e intercambiar unas palabras en inglés y en español, el influencer llamó a un traductor para que pudieran entenderse mejor. “Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir mis seguidores, fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí”, fue lo primero que le dijo el futbolista, agradecido por su gesto.