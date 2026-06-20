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Por qué no juega Neymar en Brasil: el crack mostró desde dónde vio el partido y sorprendió a todos

El delantero brasileño no está ni en el banco de suplentes ni viajó con el equipo en el segundo encuentro del Mundial; desde dónde vive el partido y qué pasa con su lesión

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Neymar se pierde el segundo encuentro de Brasil en el Mundial (Foto: @neymarjr)
Neymar se pierde el segundo encuentro de Brasil en el Mundial (Foto: @neymarjr)

Brasil y Haití se enfrentan por la segunda fecha de la Grupo C del Mundial 2026 en Philadelphia y, tal como millones de brasileños, Neymar mirará el partido por televisión, según mostró en sus redes sociales. El crack del Santos se pierde por lesión su segundo partido consecutivo en el torneo y ya se encendieron las alarmas por su estado de salud.

La historia que compartió Ney en su cuenta de Instagram
La historia que compartió Ney en su cuenta de Instagram

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