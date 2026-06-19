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Brasil vs. Haití, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo A se disputará a las 21:30 horas en el Philadelphia Stadium; todos los detalles del encuentro
Hora, TV y dónde ver online Brasil vs. Haití
El partido entre Brasil y Haití podrá verse EN VIVO por DSports , TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Brasil y Haití.
LA NACION
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