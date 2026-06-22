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Por qué Stefan Posch juega ante la Argentina con una máscara protectora

El defensor austríaco sufrió una lesión en el debut mundialista; el técnico austríaco lo confirmó en el duelo en Dallas y fue protagonista de una jugada clave del partido ante la selección

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El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, hace un gesto durante el partido del entre Argentina y Austria en el de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 22 de junio de 2026.
El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, hace un gesto durante el partido del entre Argentina y Austria en el de Dallas, Texas, Estados Unidos, el 22 de junio de 2026.Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El defensor austríaco Stefan Posch se convirtió en uno de los más comentados en el duelo contra la Argentina por el Mundial 2026. El jugador sufrió una fractura de mandíbula en el debut frente a Jordania, pero recibió el alta médica para competir con la única condición de que utilice una máscara protectora. El aplique de seguridad llamó mucho la atención y generó intriga entre los usuarios en redes sociales.

La lesión ocurrió durante un fuerte choque contra el arquero rival en el estreno mundialista. El golpe encendió las alarmas en el cuerpo médico austríaco, que evaluó de urgencia los pasos a seguir. En un primer momento, los especialistas analizaron la posibilidad de una intervención quirúrgica para tratar la zona afectada.

Sin embargo, los profesionales descartaron esa opción de manera rápida para evitar un periodo de recuperación más extenso que lo dejara fuera del torneo. Ante este panorama, los médicos aceleraron la confección de una máscara especial a medida para proteger el rostro del futbolista durante todo el encuentro.

El jugador estuvo involucrado en el penal cometido a Lautaro Martínez (Foto: X)
El jugador estuvo involucrado en el penal cometido a Lautaro Martínez (Foto: X)

El defensor no sólo llamó la atención por su máscara de seguridad, sino que fue protagonista de una las jugadas más comentadas del partido: el lateral derecho le cometió penal a Lautaro Martínez en el arranque del encuentro.

Lionel Messi falló la pena máxima desde los doce pasos, aunque a los 38 minutos del primer tiempo pudo enmendar su error y colocó el 1 a 0 para el conjunto argentino.

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