Barcelona preguntó a Vélez por Thiago Almada, juvenil de Vélez de 19 años y uno de los mejores proyectos del fútbol argentino. Crédito: Daniel Jayo

11 de junio de 2020 • 22:45

Con apenas 19 años, Thiago Almada (Vélez) es una de las figuras más codiciadas del fútbol argentino. Su pase puede transformarse en la t abla de salvación económica para el club de Liniers, que ya le puso una cláusula de rescisión de 22 millones de euros . Pese a la cifra, las gambetas y el talento del joven de Fuerte Apache invitan a los clubes europeos a preguntar por él. En las últimas horas, Barcelona se unió a una lista que en los últimos meses incluyó a Manchester United y Manchester City , ambos de Inglaterra. "Sé que el Barcelona ha preguntado dentro de la secretaría técnica por Almada, pero sabemos que tiene apenas 19 años y tiene que seguir madurando. Si llega una oferta irresistible para el jugador y el club, seguramente la vamos a valorar", dijo Pablo Cavallero , director deportivo del club de Liniers, en Crack Deportivo, que se emite por Radio Concepto.

En caso de que el club catalán continúe las tratativas y vaya a fondo por el juvenil argentino (lleva 7 goles en 31 partidos con la V azulada), Almada vería realizado su anhelo de jugar al lado de Lionel Messi, capitán y nave insignia de los españoles. "Sería un sueño jugar en la Selección y tirar una pared con Messi", señaló hace un tiempo el joven de Vélez, la joya más codiciada de todo su plantel.

El nuevo contrato de Almada con su club fue el resultado de largas semanas de negociaciones, pero contenía varias cláusulas de rescisión, válidas para el momento en el que el futbolista fuera transferido: 19 millones de euros hasta el 31 de enero de este año; 21 millones hasta el 31 de agosto y 25 millones desde ese momento y hasta la finalización de su contrato, en junio de 2023.

Vélez también debe resolver el futuro de Ricardo Centurión, que podría volver a Racing e incluso ser comprado por Boca. Fuente: FotoBAIRES

En otro tramo de la entrevista, el director deportivo de Vélez y ex arquero del seleccionado también se refirió al futuro de Ricardo Centurión, quien debería volver a Racing si es que Vélez no lo compra en forma definitiva. "A Racing le puede llegar a interesar un jugador de Boca, y a Boca prestarle a ese jugador a Racing le puede simplificar llevarlo a Centurión. Por otro lado Ricardo sabe que le tenemos un gran aprecio, que nos daría mucha ilusión contar con él. Centurión se siente cómodo, lo expresó públicamente pero después ya pasa a situaciones que como no sos dueño del pase no podes decidir. Esperemos que en estos días se vaya aclarando y a ver si tenemos la fortuna de contar con él", señaló Cavallero.