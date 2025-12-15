El campeón olímpico que subastó sus medallas de oro para hacerle frente a deudas millonarias

Ryan Lochte, exdeportista estadounidense, que compitió en la disciplina natación y se convirtió en uno de los nadadores más consagrados de la historia al ganar 12 medallas olímpicas, tomó una drástica decisión para poder costear deudas millonarias que repercuten en su día a día.

Años atrás, el estadounidense subastó seis medallas olímpicas de las 12 que consiguió a lo largo de su carrera. Ahora, con el objetivo de mejorar sus finanzas, tomó la misma decisión de vender un objeto preciado para un deportista y entregó tres preseas de oro conseguidas en el 4x200 libre de los Juegos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016.

La subasta millonaria de Ryan Lochte

Además de estos galardones, Lochte incluyó en el combo tres banderas olímpicas autografiadas por compañeros de equipo como Michael Phelps. A través de su Instagram, el deportista decidió despojarse de sus medallas y las puso a disposición de una casa de subastas para sacarle el mayor rédito posible.

Ryan Lotche puso a la venta sus medallas olímpicas

“Mis medallas olímpicas representan recuerdos que llevaré toda la vida, pero ahora quiero que hagan más que permanecer en una estantería. Las comparto para que inspiren y empoderen a otros. Si estas medallas pueden dar esperanza a alguien, impulsar sus sueños o ayudarle a alcanzar su máximo potencial, esta es la mejor manera de contribuir a ello”, subrayó el estadounidense, quien, en principio, estableció que cada una de las medallas tenga un piso de cotización de 20 mil dólares cada una.

La imponente deuda que compromete a Ryan Lochte

Según el medio El Español, Ryan Lochte enfrenta una suculenta deuda que ronda los 660 mil dólares por cuotas impagas de una casa ubicada en Florida, Estados Unidos. A este importe se le debe sumar otros 270.000 en servicios médicos, impuestos y prestamistas.

A este comprometedor panorama, se le agrega un conflicto matrimonial con su exposa Kayla Rae Reid. Luego de la separación que concluyó en un divorcio en junio de este año, la modelo denunció a Ryan por sus adicciones y pidió la custodia total de sus tres hijos Caiden, Liv y Georgia.

Lochte empeñó sus medallas para saldar una fuerte deuda económica

Por este combo explosivo de situaciones, Lochte decidió empeñar lo más valioso de su carrera deportiva como son las medallas. A través de la casa Goldin Auctions, el hombre confió estos objetos para poder recaudar el dinero necesario para alivianar su deuda crediticia y así poder estabilizarse.

Lotche escribirá un libro sobre su historia de vida

Los últimos días fueron movidos para el nadador estadounidense, Ryan Lochte anunció que escribirá un libro sobre su carrera y el drástico cambio de vida que experimentó en estos años tras un escándalo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la separación con su exesposa.

“Después de mucha curación y crecer, finalmente tengo la confianza que perdí hace tanto tiempo para darte una mirada real dentro de lo que era ser Ryan Lochte”, sintetizó el deportista de 41 años, quien encontró en la escritura una manera de descargar todo el dolor que lo aquejó en el último tiempo.

El duro testimonio de Ryan Lochte quien decidió escribir un libro sobre su vida

Y, agregó: “Estaba deprimido hasta la médula, volviendo al alcohol, las drogas y el sueño. Cada día, me despertaba para ser menospreciado y recordado de mis constantes fracasos, día tras día, hasta que finalmente fui expulsado de nuestra casa familiar”.

Para culminar, explicó que la religión fue un sostén emocional para esta nueva vida que lleva a cabo: “Ahora estoy rodeado de influencias positivas que me inspiran cada día, incluyendo a mi mamá, que finalmente está conociendo a mis hijos después de estar fuera de mi vida por demasiado tiempo. Estoy abrazando la vida que Dios quiso para mí, y estoy más decidido que nunca a no decepcionar a nadie. Mis hijos ven a un padre que nunca conocieron, y finalmente estoy viviendo la vida que siempre imaginé cuando era niño”.