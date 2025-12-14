Clasificados a la Copa Libertadores 2026: así quedó a lista definitiva de equipos argentinos

Estudiantes de La Plata ganó el Torneo Clausura 2025 y tiene dos motivos para festejar: además del título también se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026. De esta manera, ya están definidos todos los boletos a los certámenes internacionales del año próximo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para los equipos argentinos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) disponía de seis plazas al máximo certamen continental, pero la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana le brindó la posibilidad de un boleto más. El resto de los clasificados son Platense, como campeón del Apertura; Independiente Rivadavia, por haber ganado la Copa Argentina; Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors a través de la Tabla Anual; y ahora el Pincha, ganador del Clausura.

Guido Carrillo celebra su gol con Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes @LigaAFA

Los seis cupos a la Copa Sudamericana también están definidos y son para River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, que se clasificó gracias a que el Granate liberó un cupo hace algunas semanas. De ellos, el Millonario, el Ciclón y la Academia ya saben lo que es ganar esta competencia, mientras que el Malevo y el Guapo disputarán el torneo por primera vez.

En este 2025 hubo seis clubes argentinos en Libertadores y Racing, que perdió en semifinales, fue el de mejor desempeño. Del resto, River, Vélez y Estudiantes de La Plata quedaron eliminados en cuartos de final y Talleres y Central Córdoba en la etapa de grupos, aunque el Ferroviario pasó a la Sudamericana y perdió en octavos.

En la Sudamericana, justamente, el mejor fue Lanús, que se consagró por segunda vez en su historia. Huracán, Godoy Cruz e Independiente, al igual que el conjunto santiagueño, se despidieron en la ronda de los 16 mejores, con la particularidad de que el Rojo fue expulsado de la competencia por graves conflictos entre sus hinchas y la parcialidad de Universidad de Chile. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por su parte, cayeron en la primera ronda.

Así quedaron las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025: Estudiantes .

. Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús

Copa Sudamericana