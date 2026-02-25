Qué dicen las remeras que vistieron los jugadores para defender a la AFA

En el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el partido entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba en el Nuevo Gasómetro fue el escenario elegido para visibilizar el conflicto institucional que atraviesa la cúpula del fútbol argentino. Los 22 futbolistas salieron al campo de juego con una consigna en defensa de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”.

Esta exhibición pública se da luego de que la AFA ,un paro que suspenderá la fecha 9 del campeonato, programada entre el 5 y el 8 de marzo. La medida de fuerza impulsada por los clubes coincide con la citación a indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La justicia los investiga a raíz de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión de más de $19 millones de pesos, a lo que se suman otras investigaciones en curso.

En contraste con el gesto de los futbolistas, la hinchada de San Lorenzo repudió la acción desde la tribuna con cánticos e insultos dirigidos a Tapia: “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p…!, resonó en el Nuevo Gasómetro mientras los equipos posaban. A su vez, este descontento se reflejó en comentarios críticos a los posteos de los clubes y los de la Liga Profesional de Fútbol.

Previo al encuentro, San Lorenzo e Instituto, junto a otros clubes de Primera División, emitieron comunicados oficiales donde formalizaron su adhesión total al paro votado por unanimidad. Las instituciones exigieron que los debates estructurales del fútbol se den en los ámbitos acordes y según los estatutos.