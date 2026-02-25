LA NACION

Qué dicen las remeras que vistieron los jugadores para defender a la AFA

En medio de la disputa judicial y política entre la entidad del fútbol argentino y el Gobierno, San Lorenzo e Instituto salieron a la cancha con un mensaje unificado; la reacción de los hinchas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
"Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes". El mensaje en las camisetas de San Lorenzo e Instituto previo al encuentro por el Torneo Apertura.
"Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes". El mensaje en las camisetas de San Lorenzo e Instituto previo al encuentro por el Torneo Apertura.

En el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el partido entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba en el Nuevo Gasómetro fue el escenario elegido para visibilizar el conflicto institucional que atraviesa la cúpula del fútbol argentino. Los 22 futbolistas salieron al campo de juego con una consigna en defensa de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”.

San Lorenzo e Instituto saltaron al campo con una remera en apoyo a la AFA.
San Lorenzo e Instituto saltaron al campo con una remera en apoyo a la AFA.

Esta exhibición pública se da luego de que la AFA ,un paro que suspenderá la fecha 9 del campeonato, programada entre el 5 y el 8 de marzo. La medida de fuerza impulsada por los clubes coincide con la citación a indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La justicia los investiga a raíz de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión de más de $19 millones de pesos, a lo que se suman otras investigaciones en curso.

Instituto y San Lorenzo mostraron su apoyo a AFA con una remera previa al partido.
Instituto y San Lorenzo mostraron su apoyo a AFA con una remera previa al partido.

En contraste con el gesto de los futbolistas, la hinchada de San Lorenzo repudió la acción desde la tribuna con cánticos e insultos dirigidos a Tapia: “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p…!, resonó en el Nuevo Gasómetro mientras los equipos posaban. A su vez, este descontento se reflejó en comentarios críticos a los posteos de los clubes y los de la Liga Profesional de Fútbol.

Previo al encuentro, San Lorenzo e Instituto, junto a otros clubes de Primera División, emitieron comunicados oficiales donde formalizaron su adhesión total al paro votado por unanimidad. Las instituciones exigieron que los debates estructurales del fútbol se den en los ámbitos acordes y según los estatutos.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
    1

    Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026

  2. Fechas y horarios de las carreras de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto
    2

    Fechas y horarios de las carreras de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

  3. Chacho Coudet: por qué es el elegido para encarrilar a River tras la abrupta salida de Gallardo
    3

    Chacho Coudet, el elegido para encarrilar a River después del alejamiento de Marcelo Gallardo

  4. Quiénes son los principales defensores de Tapia, que respaldan el paro y hablan de “persecución”
    4

    Los nuevos hombres del presidente: quiénes salieron a apoyar la gestión de Tapia y el paro del fútbol