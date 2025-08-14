Qué dijo Franco Mastantuono durante su presentación en el Real Madrid

Franco Mastantuono, el joven delantero argentino, se presentó oficialmente este jueves como nuevo jugador del Real Madrid. Tras firmar un contrato por seis temporadas hasta 2031, el exjugador de River Plate prometió “dejar la vida por esta camiseta”, una declaración cargada de emoción que resonó con fuerza en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

“Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, expresó Mastantuono durante su discurso, visiblemente emocionado. El futbolista, que llegó a la capital española el 2 de agosto, tuvo que esperar pacientemente hasta cumplir los 18 años para formalizar su incorporación debido a la normativa de la FIFA que exige la mayoría de edad para que los jugadores extracomunitarios puedan integrar un equipo europeo.

La palabra de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

“Gracias a toda la gente de la Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta”, añadió, asegurando a los aficionados que tendrán “un hincha dentro de la cancha”.

En ese contexto, el presidente del club merengue, Florentino Pérez, elogió al flamante refuerzo con entusiasmo: “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol”.

La operación que llevó a Mastantuono al Real Madrid se concretó el 13 de junio, tras un acuerdo millonario con River Plate por 63,2 millones de euros (US$72,6 millones). De esa forma, se convirtió en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino.

La presentación fue un evento de alto perfil, que contó con la presencia de destacadas figuras históricas del Real Madrid como Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Luis Figo y Santiago Solari. El acto comenzó con un emotivo video que repasó las mejores jugadas de Mastantuono en River y con la selección juvenil, generando un momento de profunda emoción, especialmente en su padre, Cristian. Tras la firma oficial de su contrato junto a Florentino Pérez, el jugador posó con la camiseta número 30, que también usaba en River Plate.

Franco Mastantuono firmó por seis temporadas en el Real Madrid Real Madrid

La elección fue una petición expresa del jugador. “Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo venía usando en River y él por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando”, explicó Mastantuono.

En su primera conferencia de prensa, Mastantuono abordó diversos e interesantes temas. Al ser consultado sobre el mejor jugador del mundo, no dudó: “Para mí, Leo Messi es el mejor del mundo. Soy argentino y creo que el mejor es él, y no tengo nada más que decir”. También se refirió a su estilo de juego: “Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre por la derecha, no me gusta mucho describirme, que lo hagan los demás. Pero voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y que el fan se sienta identificado conmigo”.

Por otro lado, Mastantuono expresó su alegría por seguir los pasos de Alfredo Di Stéfano, otro ídolo de River que brilló en el Real Madrid: “Yo no vi a Di Stéfano, pero me han contado y sé lo que significó. Es una gran alegría poder pasar de River al Madrid como él”. Su objetivo, más allá del club, es “estar en el Mundial”, aunque prioriza el presente en el Madrid.

Franco Mastantuono en la conferencia de prensa tras su presentación como nuevo jugador del Real Madrid (Fuente: EFE/ Chema Moya) Chema Moya - EFE

El joven talento, que ya se entrenaba de forma personalizada desde su llegada, realizará su primer entrenamiento oficial en Valdebebas el próximo viernes. Según medios españoles, el técnico Xabi Alonso podría darle minutos en el debut liguero del Real Madrid el martes próximo, en el Santiago Bernabéu, frente a Osasuna.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.