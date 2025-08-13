Taylor Swift volvió a ser noticia tras el anuncio de un nuevo álbum. El lanzamiento de The Life Of A Showgirl, como se llamará la producción, se dio a conocer en el programa de streaming de su novio, Travis Kelce. La fecha de la publicación todavía no fue confirmada, pero hay algunos indicios.

La voz estadounidense que es furor en todo el mundo sacará su duodécimo disco —cuya tapa, setlist y fecha de publicación no se conocen—, después de The Tortured Poets Department, un LP (long play) doble publicado en abril de 2024.

La artista sacará un nuevo álbum (Foto por Scott A Garfitt/Invision/AP, Archivo) Scott A Garfitt - Invision

Cuándo sale el nuevo álbum de Taylor Swift

Anunciado el 12 de agosto, a las 12.12, el duodécimo y nuevo álbum de Taylor Swift no tiene fecha establecida para su publicación. Sin embargo, en el sitio web ya se puede preordenar el disco en vinilo y el sitio avisa que el producto se enviaría el 13 de octubre de 2025 al comprador, lo que arroja un primer dato.

Versiones no oficiales impulsadas por muchos usuarios en redes sociales sugieren que se publicaría el 12 de octubre, debido al juego de números, fechas y “mística” con la que la cantante tiene acostumbrados a sus fans. Sin embargo, no hay información oficial.

Tras el anuncio, el pasado 12 de agosto, en redes sociales se comenta, también, que hoy podría darse a conocer la fecha de publicación. Según esta información, podría anunciarse en el programa “New Heights” que conduce Kelce, la pareja de la estrella pop.

Dónde comprar el nuevo álbum de Taylor Swift

Todavía no se puede conseguir en tiendas físicas. En cambio, en el sitio web de Taylor Swift sí puede preordenarse en tres formatos físicos: vinilo, casete y CD, que incluye un póster. Todas las compras se enviarán el 13 de octubre y, en la web, avisan que no se trata de la fecha de publicación del disco.

Con la tapa todavía desconocida por el público (debido a que en la trasmisión y en el e-commerce de la cantante se escondió dicho diseño, cosa que también podría dar a conocer en estos días), pero con un color naranja u oro brilloso a la vista y un contraste en verde, el vinilo cuesta 29,99 dólares, el casete 19,99 dólares y el CD con el póster 12,99 dólares, precios sin costo de envío.

Cómo fue el anuncio de The Life Of A Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay’s 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

La noticia se dio con una aparición llamativa de Taylor Swift en “New Heights”, un podcast que realiza Travis Kelce y su hermano Jason, donde Swift nunca había participado.

La estrella pop llegó junto a su novio a la pantalla con una pequeña valija con sus iniciales escritas en letra color naranja. De allí, sacó, para sorpresa de los presentadores, el nuevo álbum, que lo presentó con nombre (The Life Of A Showgirl) y la tapa borrosa, para que nadie pueda verla.

Existe en los fanáticos la expectativa de que hoy vuelva a aparecer la estadounidense en el podcast y brinde más información sobre el disco.