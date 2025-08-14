Por qué Franco Mastantuono utilizará el número 30 en la camiseta de Real Madrid

Franco Mastantuono, la joya nacida en River e incorporada a Real Madrid tras una millonaria transferencia, utilizará el número 30 del poderoso equipo merengue. En los últimos días se había sugerido que iba a usar la camiseta N° 25; sin embargo, lucirá el dorsal 30, ya que fue inscripto con ficha de la filial (del Castilla). Los números superiores al 25 están reservados a los llamados canteranos, los futbolistas que provienen de las divisiones juveniles.

Es más: Mastantuono toma el relevo del canterano Gonzalo García y, además, mantiene el número que tenía en River. Esta fórmula utilizada por Real Madrid no es nueva: ya la puso en marcha con el brasileño Vinicius en 2018. En este contexto, la camiseta 25 del club madridista quedaría libre, a la espera de una posible incorporación en las próximas semanas del mercado.

“Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es muy especial para mí, lo venía usando en River y él por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando”, dijo Mastantuono durante su presentación.

¿Ha pedido Mastantuono el número 30? pic.twitter.com/h66GaA7Eo9 — MARCA (@marca) August 14, 2025

La Liga española establece que los números de la primera plantilla de un equipo deben llegar hasta el número 25. Según cita el diario Marca, la periodista Arancha Rodríguez explicó que “en principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.​

Utilizar un número generalmente destinado por jugadores de la filial no implica que el jugador nacido en la localidad de Azul, que pudo haber sido tenista, vaya a ser jugador de Castilla. Se trata de una suerte de resquicio legal a través del cual el Real Madrid podría optar todavía por alguna incorporación en el mercado hasta el próximo 2 de septiembre.

M A S T A N T U O N O 🤝 3️⃣0️⃣#WelcomeMastantuono | @adidasfootball pic.twitter.com/HkHaaCrCVd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 14, 2025

“Que lleve el número 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”, explicó la periodista. Mastantuono se pondrá a disposición del primer equipo, bajo la conducción del entrenador Xabi Alonso.

El número 30 es un número que vincula a otro argentino con un grande de España... Lionel Messi debutó en la primera división de Barcelona luciendo el 30. Fue el 16 de octubre de 2004, en el triunfo del Barça por 1 a 0 ante Espanyol en Montjuïc, en reemplazo de Deco.

El debut de Messi en Barcelona, el 16 de octubre de 2004, luciendo la camiseta número 30, en reemplazo de Deco Archivo

“Es un día especial, es un sueño poder llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo. Es un día que voy a recordar el resto de mi vida. Les quiero gradecer a mamá, a papá, a Valen, a Lu, gracias por apoyarme siempre. Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta. Van a estar con un hincha dentro de la cancha, gracias a todos y... ¡Hala Madrid!“, expresó Mastantuono durante la presentación en el club merengue, encabezada por Florentino Pérez, el histórico presidente de Real Madrid.

De la presentación de Mastantuono participaron grandes figuras de Real Madrid como Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Luis Figo y Santiago Solari, entre otros.