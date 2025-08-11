Cuándo es la maratón de Buenos Aires en 2025

Como todos los años, la Maratón de Buenos Aires se celebrará, con sus 21k, a finales de agosto 2025 y, con los 42k, el próximo mes de septiembre 2025. Muchos corredores y ciudadanos se preguntan la fecha exacta, para poder planificar con tiempo.

La ciudad de Buenos Aires recibe a miles de corredores en su emblemática maratón. Se trata de una carrera de 42,195 kilómetros (y una media maratón de exactamente la mitad de distancia), un evento deportivo que fusiona la exigencia física con la belleza de un recorrido que abraza los principales puntos de la capital argentina. Con un creciente número de participantes, la Maratón de Buenos Aires se erige como uno de los acontecimientos más importantes del calendario atlético.

¿Cuándo es la Maratón de Buenos Aires 2025?

La Maratón de Buenos Aires 2025 de 21k se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 .

La Maratón de Buenos Aires 2025 de 42k se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre.

El evento, que atrae a miles de corredores, tendrá su punto de partida y llegada en Avenida Figueroa Alcorta y la Avenida Dorrego.

¿Cómo inscribirse en la Maratón de Buenos Aires 2025?

El proceso de inscripción para la Maratón de Buenos Aires se realiza de manera online a través del sitio web oficial del evento, que lleva a los usuarios a una plataforma específica. Es importante completar todos los datos de forma correcta y leer detenidamente el reglamento antes de confirmar la participación.

El mapa del recorrido de la Maratón de Buenos Aires 2025

El circuito de la Maratón de Buenos Aires lleva a los corredores a través de barrios como Palermo, Recoleta y Belgrano, pasando por puntos icónicos como la Avenida 9 de Julio, el Obelisco, la Casa Rosada, el Cabildo y el barrio de Puerto Madero.

La preparación, clave para enfrentar la Maratón de Buenos Aires, según la IA

La inteligencia artificial (IA) puede dar claves en asuntos que muchos desconocen. En tanto a la Maratón de Buenos Aires, la tecnología puede arrojar algunos puntos a tener en cuenta.

“Para la mayoría de los participantes, la Maratón de Buenos Aires es el resultado de meses de arduo entrenamiento y dedicación”, comienza la IA. La IA resalta que los expertos en running coinciden en que la preparación física, la alimentación y el descanso son pilares fundamentales para completar con éxito la distancia. El plan de entrenamiento debe ser progresivo, adaptado a las condiciones de cada persona e, idealmente, incluir:

Plan de entrenamiento progresivo : comenzar entre 16 y 20 semanas antes, aumentando la distancia y la intensidad de forma gradual.

: comenzar entre 16 y 20 semanas antes, aumentando la distancia y la intensidad de forma gradual. Calzado adecuado : elegir zapatillas de running adaptadas a tu pisada y con amortiguación suficiente, probadas previamente en entrenamientos largos.

: elegir zapatillas de adaptadas a tu pisada y con amortiguación suficiente, probadas previamente en entrenamientos largos. Hidratación constante : beber agua y bebidas isotónicas de manera regular, antes, durante y después de los entrenamientos.

: beber agua y bebidas isotónicas de manera regular, antes, durante y después de los entrenamientos. Simulación de carrera : realizar al menos un entrenamiento largo (30-35 km) para acostumbrar el cuerpo y la mente a la distancia.

: realizar al menos un entrenamiento largo (30-35 km) para acostumbrar el cuerpo y la mente a la distancia. Descanso y recuperación : incluir días de descanso activo y, en la última semana, reducir el volumen de entrenamiento ( tapering ).

: incluir días de descanso activo y, en la última semana, reducir el volumen de entrenamiento ( ). Chequeo médico previo : asegurarse de contar con la condición física adecuada y descartar lesiones o problemas cardiovasculares.

: asegurarse de contar con la condición física adecuada y descartar lesiones o problemas cardiovasculares. Estrategia de carrera : definir un ritmo objetivo y respetarlo, evitando salir demasiado rápido.

: definir un ritmo objetivo y respetarlo, evitando salir demasiado rápido. Preparación mental : practicar técnicas de concentración y visualización para manejar el cansancio y la ansiedad.

: practicar técnicas de concentración y visualización para manejar el cansancio y la ansiedad. Equipo y logística: preparar la ropa, número de corredor, chip y transporte hacia la largada con antelación.