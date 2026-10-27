Qué dijo Riquelme: las frases más fuertes del presidente de Boca en un canal de stream

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, fue entrevistado en el canal de streaming de AZZ en la antesala de lo que será el Superclásico contra River, a disputarse el próximo domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera.

Con un excelente presente en el campeonato local -líder de la Tabla General y semifinalista de la Copa Argentina- y finalista de la Copa Sudamericana, Riquelme llamó a la tranquilidad afirmando que el club “aún no ganó nada” y elogió a Rodolfo Arruabarrena, el entrenador del primer equipo, que lidera el rumbo futbolístico.

Boca goza de un excelente presente en el fútbol argentino PABLO PORCIUNCULA - AFP

Por otra parte, elogió la labor de los árbitros del fútbol argentino, quienes, en el último tiempo, recibieron numerosas cantidades de críticas por sus criterios a la hora de impartir justicia y también hizo mención a su relación con Mauricio Macri, exmandatario del Xeneize

Las frases más contundentes de Juan Román Riquelme

“Tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y nos ayudan para que el equipo pueda competir”.

“Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en la Argentina. Cuando algo no va bien, los culpamos”.

Riquelme se refirió al arbitraje

Al fútbol va a ganar el que mejor juega. Te equivocas, a veces lo haces mejor otras no, pero a la larga gana el mejor. A nosotros nos tocó jugar con Estudiantes una semifinal, para muchos ese día el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada”.

“Todavía no ganamos, para nosotros es importante estar en este momento. El fútbol es competir y competir”.

“El señor (por Mauricio Macri) que perdió dejó en claro que quiere que a Boca le vaya mal mientras él no esté”.

Juan Román Riquelme se refirió a Mauricio Macri