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Qué dijo Riquelme: las frases más fuertes del presidente de Boca en un canal de stream
La máxima autoridad del Xeneize analizó el contexto que vive su club; su opinión sobre el arbitraje en el fútbol argentino
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Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, fue entrevistado en el canal de streaming de AZZ en la antesala de lo que será el Superclásico contra River, a disputarse el próximo domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera.
Con un excelente presente en el campeonato local -líder de la Tabla General y semifinalista de la Copa Argentina- y finalista de la Copa Sudamericana, Riquelme llamó a la tranquilidad afirmando que el club “aún no ganó nada” y elogió a Rodolfo Arruabarrena, el entrenador del primer equipo, que lidera el rumbo futbolístico.
Por otra parte, elogió la labor de los árbitros del fútbol argentino, quienes, en el último tiempo, recibieron numerosas cantidades de críticas por sus criterios a la hora de impartir justicia y también hizo mención a su relación con Mauricio Macri, exmandatario del Xeneize
Las frases más contundentes de Juan Román Riquelme
- “Tenemos la suerte de contar con jugadores muy buenos que lo están haciendo bien y nos ayudan para que el equipo pueda competir”.
- “Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en la Argentina. Cuando algo no va bien, los culpamos”.
- Al fútbol va a ganar el que mejor juega. Te equivocas, a veces lo haces mejor otras no, pero a la larga gana el mejor. A nosotros nos tocó jugar con Estudiantes una semifinal, para muchos ese día el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada”.
- “Todavía no ganamos, para nosotros es importante estar en este momento. El fútbol es competir y competir”.
- “El señor (por Mauricio Macri) que perdió dejó en claro que quiere que a Boca le vaya mal mientras él no esté”.
- “Cada vez que la Selección va a nuestra cancha estamos felices. Si tengo que hablar algo del presidente de la AFA voy y lo hago personalmente, como me enseñaron en mi casa”
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