Qué le pasó a Cuti Romero en el partido de Argentina vs. Austria

Cristian Romero tuvo que salir lesionado durante los primeros minutos del segundo tiempo ante Austria y encendió todas las alarmas en la selección argentina de cara al futuro en el Mundial 2026. Su lugar fue ocupado por Nicolás Otamendi, quien tuvo que posicionarse como marcador central derecho hasta el final del partido, que terminó 2 - 0 en favor de La Scaloneta.

El Cuti Romero se lesionó y tuvo que salir ante Austria Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Según se observó poco después, el “Cuti” se quedó en el banco de suplentes con hielo en su rodilla derecha, la misma que lo obligó a quedarse fuera de las canchas por más de dos meses con Tottenham Hotspur. Esta imagen generó preocupación de cara al partido de dieciseisavos de final de la selección, ya que se desconoce cuál es su lesión y si podrá estar presente al 100% desde lo físico.

AFUERA CUTI ROMERO, ADENTRO NICOLÁS OTAMENDI



El defensor de Tottenham dejó el campo de juego tras un golpe recibido. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/A1eA4DTZD4 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El incidente se produjo apenas comenzado el segundo tiempo, cuando el zaguero cordobés intentó anticipar a Marcel Sabitzer tras una jugada ofensiva austríaca. Allí, el futbolista europeo impactó accidentalmente la rodilla derecha de Romero mientras este disputaba el balón. Tras esto, el defensor central intentó mantenerse en el terreno de juego durante algunos pasajes adicionales para probar la estabilidad de su articulación, pero su desplazamiento estuvo visiblemente limitado, impidiéndole realizar cambios de dirección o ataques a la pelota con su intensidad habitual.

Ante la imposibilidad de continuar con normalidad, Scaloni ordenó el ingreso de Otamendi para evitar que el cuadro clínico del futbolista se agravara. Al abandonar el campo, el panorama generó una inmediata alerta en el cuerpo médico. El defensor se retiró por sus propios medios, donde caminó con dificultad pero sin requerir asistencia de camilla, lo cual fue considerado como un indicio positivo para descartar una lesión grave de forma preliminar.

¡¡ASÍ LLAMÓ SCALONI A NICOLÁS OTAMENDI PARA QUE INGRESE EN REEMPLAZO DE CUTI ROMERO!!



El defensor jugará su partido NÚMERO 134 con la camiseta de la Selección Argentina.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/02vE235mXK — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

No obstante, al sentarse en el banco de suplentes, el jugador recibió tratamiento inmediato con hielo sobre la zona impactada, tal como se registró en la cobertura del encuentro. La coincidencia geográfica del golpe con el esguince en el ligamento colateral medial que Romero sufrió el pasado 12 de abril, y que le demandó un proceso de recuperación de casi 50 días, es el factor que eleva la cautela del cuerpo técnico en esta etapa crucial del certamen mundialista.

El defensor central, reconocido por su vehemencia y firmeza en los duelos aéreos, cumplió con una labor sólida en el AT&T Stadium hasta el momento de la colisión. El cuerpo técnico ahora se encuentra a la espera de los estudios médicos que se realizarán en las próximas horas para determinar con precisión la magnitud de la molestia. Este proceso es determinante para definir la disponibilidad del jugador de cara a los próximos compromisos, ya que una ausencia prolongada obligaría a modificar la estructura defensiva que Scaloni buscó consolidar con la dupla entre Romero y Lisandro Martínez.