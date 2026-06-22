A qué hora juega hoy Argentina vs. Austria y por dónde se puede ver en vivo

La selección argentina va por su segunda victoria y consecuente clasificación a los 16vos de final del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Desde las 14 (horario argentino) se enfrentará a Austria, a priori su principal oponente del Grupo J. En encuentro se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El partido tendrá lugar en el AT&T Stadium de Dallas y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

La previa de Argentina vs. Austria

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final. El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones.

En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H, en la que España se encamina a ser primero pero su escolta es una incógnita porque de cara a la última jornada los otros tres equipos -Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- tienen chances de avanzar como segundos.

Rodrigo De Paul es el 'Motorcito' de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

Formación confirmada de Argentina

Argentina formará con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.