Macky Sall (segundo desde la izquierda), presidente de Senegal, y el alemán Thomas Bach (tercero), máximo directivo del Comité Olímpico Internacional, anunciaron la postergación de Dakar 2022 para 2026, lo cual dejará sin Juegos Olímpicos de la Juventud a muchos deportistas; la Argentina iba a envia

La postergación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 marca un punto de inflexión en la realidad deportiva. Es una decisión que muestra la incertidumbre alrededor del deporte mundial y de la crisis económica que se atraviesa. En 2022 se iba a celebrar la cuarta realización de los Juegos protagonizados por deportistas de entre 15 y 18 años, una creación nacida en 2010 en Singapur, que marcó el comienzo de un planeamiento eficiente y positivo para la captación de talentos y el desarrollo del deporte en los adolescentes.

Macky Sall, el presidente de Senegal, y Thomas Bach, el del Comité Olímpico Internacional (COI), anunciaron hace unas semanas el diferimiento de cuatro años de los Juegos, que serán Dakar 2026. "El aplazamiento permite que el COI, los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales planifiquen mejor sus actividades, que se vieron fuertemente afectadas por la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por las posteriores de los principales eventos deportivos internacionales y por las consecuencias operativas y financieras de la crisis sanitaria mundial", señalaron en un comunicado.

Frente a este nuevo escenario, se abren interrogantes. Por un lado, acerca de la continuidad de los certámenes multidisciplinarios internacionales para esas edades: los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2021, los Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2021. Por otro, sobre la incertidumbre relacionada con el gran bache de competenciasque se generará en esas camadas de deportistas que se preparaban para Dakar 2022. A simple vista la determinación de retrasar cuatro años la cita en la capital senegalesa puede parecer algo prematura, teniendo en cuenta que Tokio 2020 (2021) aparece antes en el calendario. Y cabe proyectar más adelante:¿los Juegos Olímpicos de la Juventud corren riesgo de desaparecer a largo plazo?

Por otro lado, ¿qué pasará en la Argentina? En 2013 el Enard inauguró un proyecto de captación de talentos con el objetivo de desarrollar el deporte federal y a la vez generar deportistas que tuvieran aspiraciones olímpicas mediante los Juegos de la Juventud (YOG). Buenos Aires 2018 dejó un gran legado y sentó las bases, pero ahora, con este panorama de incertidumbre, cancelaciones de competencias y crisis mundial, ¿qué sucederá con los atletas argentinos?

Carlos Getzelevich, coordinador del programa YOG del Enard, discrepa con la decisión tomada por el COI, por entenderla un tanto apresurada. De todos modos, frente al panorama desconocido en el plano deportivo, prefiere ser optimista y reenfocar su trabajo con un cambio de objetivos, para que no se pierda todo lo realizado hasta el momento y se continúe construyendo. "Por ahora todo es muy incierto. El programa cognitivo tiene un futuro incierto pero la idea es sostener a todos estos chicos ante este escenario que parece frustrante. La primera reacción, en lo que respecta al Enard, fue salir a confirmar el apoyo y la continuidad del proyecto. Ahora estamos readaptando el programa YOG a esta nueva realidad, de la que no está exento", apunta el ex director técnico del seleccionado nacional masculino de vóleibol.

-Dado este contexto, ¿qué se puede planear a futuro?

-Vamos a continuar dándoles la posibilidad a estos chicos -a todos los seleccionados, más allá de Dakar 2022- de seguir trabajando y desarrollándose como deportistas. Vamos a tener que replantearnos tiempos, objetivos y metas más mensurables a corto plazo. Ahora no estará Dakar en el 2022, por eso vamos a tener que empujar y trabajar para que surjan otras competencias. Aquí se abre una gran ventaja para fomentar la competencia interna.

-¿Con cuántos chicos estaban trabajando y en qué etapa de desarrollo se encontraban?

-En 2019 empezamos con la fase 1 del programa. Buscamos a chicos de todo el país, en el proceso de detección de talentos, que consistió en un censo federativo nacional de las 22 disciplinas que conforman el programa olímpico, en los Juegos Evita (etapas clasificatorias y finales) y en la tarea en las escuelas que tiene la Secretaría de Deportes, con unos 10.000 chicos. De ese número decantó un total de 950 chicos, de los cuales 460 fueron seleccionados para el campus que realizamos en febrero. Entonces comenzaba la fase 2, más específica y detallada en cada deporte. Pero la cuarentena cambió los planes.

-De ese número de atletas seleccionados, ¿cuántos tenían chances de llegar a Dakar?

-De esos 460 podrían ir a Dakar unos 60 o 70 atletas, no más. Pero la clasificación para los Juegos es de cada uno de los deportes. Más allá de la postergación aspiramos a cuidar a estos jóvenes para que sigan desarrollándose. Seguramente vamos a deber tener más ingenio, ahora que no podemos viajar. Y vamos a tener que potenciar el entrenamiento y la competencia internos para tener a estos chicos en el mejor nivel. Y tenemos muchos atletas de otros programas en desarrollo que pueden unirse al trabajo. Va a ser un programa YOG diferente al de 2017/2018, pero seguramente tendremos otras herramientas para seguir trabajando y acomodarnos a esta pandemia en todos los niveles.

Diez años pasaron desde el debut olímpico de esta categoría. Singapur 2010 abrió el camino al desarrollo de jóvenes talentos en el mundo. Algunos de los atletas que comenzaron su experiencia olímpica en el pequeño país asiático vivirán en Tokio 2020 su cuarta experiencia olímpica. Quienes iban a participar en Dakar 2022, en contraste, se quedan sin Juegos de la Juventud porque con el retraso a 2026 superarán la edad máxima de admisión, mientras los JJ. OO. absolutos les quedan todavía lejos. Se quedarán sin esa vivencia juvenil y posiblemente sin varias competencias intermedias. Todo un cráter en su proceso de crecimiento deportivo.