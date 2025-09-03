Qué pasó con Miguel Ángel Russo, que está internado en el FLENI

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, fue internado el martes en la clínica FLENI de Belgrano, mientras se realizaba estudios de rutina. El entrenador, de 69 años, permanece bajo observación médica y recibe antibióticos e hidratación intravenosa.

¿Por qué fue internado Miguel Ángel Russo en el FLENI?

Miguel Ángel Russo fue internado tras ser diagnosticado con una infección urinaria. El técnico acudió al centro médico para realizarse estudios de rutina y se detectó el cuadro infeccioso. Inmediatamente, se le comenzó a suministrar antibióticos e hidratación por vía intravenosa. La decisión de internarlo se tomó para realizar un seguimiento exhaustivo de su evolución.

Allegados al dirigente se mostraron preocupados por la salud de Miguel Ángel Russo Prensa Boca

El estado de salud actual del DT de Boca

Fuentes cercanas a Boca Juniors informaron que las tomografías y resonancias practicadas a Russo arrojaron resultados satisfactorios. Se reporta que su estado de ánimo es bueno y que la internación se realiza de manera preventiva. Sin embargo, la preocupación persiste debido a los antecedentes oncológicos del entrenador.

Los antecedentes médicos de Miguel Ángel Russo

Russo es paciente oncológico. Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, fue operado dos veces: primero por un cáncer de vejiga y luego por un tumor de próstata, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Tras las intervenciones, continuó con tratamientos que incluyeron quimioterapia y antibióticos.

Miguel Ángel Russo tuvo un episodio de somnolencia durante el partido que Boca enfrentó a Aldosivi

En los últimos meses, se notó un desmejoramiento en el aspecto físico de Russo, lo que coincidió con la presión y el estrés por los resultados negativos que atravesó Boca. Durante el partido contra Aldosivi, fue filmado con un breve episodio de somnolencia en el banco de suplentes, situación que su entorno atribuyó a los efectos de la medicación. En los últimos encuentros, Russo permaneció sentado y delegó las indicaciones a sus colaboradores, aunque mantuvo su rutina de dar conferencias de prensa.

Declaraciones de allegados sobre el estado y futuro de Miguel Ángel Russo en Boca

Hugo Gottardi, excompañero de Russo en Estudiantes de La Plata y ex ayudante de campo, expresó su preocupación: “Lo veo demacrado. Se lo nota cansado. Él viene de una enfermedad, está bien”. Gottardi, quien se encuentra distanciado de Russo, añadió: “Con Miguel no me hablo más, pero no por habernos peleado. Fue como una pareja de casados que se cansa”. A pesar de la distancia, destacó el afecto que siente por el entrenador: “Pasamos un millón de cosas juntos, nos separamos y hay que seguir para adelante, cada uno va por su lado”. Además, Gottardi aseguró: “Miguel ama a Boca, ama el mundo Boca, va a seguir siempre en Boca a pesar de todo”.

Futuro inmediato de Boca Juniors tras la internación

La internación de Russo ocurre en un momento en que Boca Juniors parece haber superado una etapa negativa, con tres triunfos consecutivos. El entrenamiento del miércoles estará a cargo de Claudio Úbeda, su principal ayudante. Boca no tiene compromisos oficiales hasta el domingo 14 de este mes, cuando visitará a Rosario Central.

