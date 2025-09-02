Un exayudante de Miguel Ángel Russo habló preocupado sobre su estado de salud

La figura de Miguel Ángel Russo volvió a instalarse en el centro de la escena, no solo por su rol al frente del primer equipo de Boca, sino por su estado de salud. Luego de que una imagen suya aparentemente dormido durante la victoria ante Aldosivi el domingo, su exayudante Hugo Gottardi ofreció un testimonio directo que profundizó la preocupación: “Lo veo demacrado”, sentenció.

En una entrevista con el programa radial Boca de Selección, Gottardi se refirió abiertamente a la situación del entrenador, con quien compartió 30 años de trabajo. “Miguel ama a Boca, ama el mundo Boca, va a seguir siempre en Boca a pesar de todo”, afirmó. Sin embargo, el tono pronto viró hacia una confesión más íntima y preocupante.

“Lo veo cansado, él viene de una enfermedad, está bien, pero lo veo demacrado”, dijo Gottardi, en alusión a las secuelas del cáncer que Russo enfrentó tiempo atrás. Aunque el entrenador logró superarla, las marcas físicas y el desgaste emocional parecen persistir.

Hugo Gottardi junto a Russo en Boca, en el año 2007, cuando consiguieron la última Copa Libertadores del xeneize. Archivo / planetabj.com

El comentario no pasó desapercibido. La preocupación por el estado de Russo se incrementó el último fin de semana, cuando durante la victoria por 2 a 0 de Boca sobre Aldosivi en Mar del Plata, fue captado por las cámaras con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, en una imagen que muchos interpretaron como una siesta involuntaria en pleno partido. Aunque Gottardi desestimó esa posibilidad —“Capaz que pestañeó y justo le sacaron la foto. ¿Quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidate”—, la escena contribuyó a alimentar las dudas.

La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025

Durante la charla, Gottardi también ofreció una mirada introspectiva sobre su relación con Russo, de quien se distanció profesionalmente en 2019, cuando estaban en Alianza Lima de Perú. “Con él no me hablo más, pero no por habernos peleado. Fue como una pareja de casados que se cansa”, explicó. Pese a la distancia, sus palabras evidenciaron afecto y admiración: “Pasamos un millón de cosas juntos, nos separamos y hay que seguir para adelante, cada uno va por su lado”.

En su etapa en Millonarios de Colombia, tuvo que asumir la conducción del equipo ante las reiteradas ausencias del entrenador, que enfrentaba un tratamiento oncológico. Russo fue operado dos veces entre septiembre de 2017 y enero de 2018, primero por un cáncer en la vejiga y luego por un tumor de próstata, complicaciones que lo obligaron a mantenerse alejado del banco por varios meses.

Hugo Gottardi, dirigiendo a Millonarios en Bogota, Colombia, en 2018. Vizzor Image - LatinContent Editorial

La exposición pública del desgaste de Russo ocurre en un momento clave, cuando el equipo atraviesa una etapa exigente del calendario. En ese marco, su excolaborador anticipó que el próximo encuentro ante Rosario Central será particularmente significativo: “El estadio va a explotar y Miguel va a recibir una gran ovación”, pronosticó.

El vínculo entre Gottardi y Russo se forjó a lo largo de tres décadas, con puntos altos como la conquista de la Copa Libertadores 2007 con Boca. La dupla técnica quedó en la memoria del hincha xeneize por haber comandado al equipo en una de sus últimas consagraciones internacionales. Aquel título, con Juan Román Riquelme —hoy presidente del club— en un nivel superlativo, es aún recordado por se la última copa del torneo que tan esquivo se le fue haciendo al xeneize, y hoy ni siquiera lo juega hace dos años.

Pasados 18 años de aquella conquista, la imagen de fortaleza del Russo de aquel entonces contrasta con la actual, incluso, sin irnos tan lejos, ya hay un contraste fuerte con su segunda etapa, en 2020 y 2021. Su figura se ha visto fragilizada y las palabras de Gottardi no hicieron más que confirmar una percepción que ya se insinuaba en el ambiente del fútbol: Miguel Ángel Russo enfrenta un desafío tan complejo como silencioso, con la misma entereza con la que transitó su carrera. “Miguel se la va a tener que bancar hasta que se vaya”, cerró su exayudante.