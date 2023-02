Alejandro Fantino se animó a un exótico tratamiento de belleza pero con un particular método: “Un chupetín”

escuchar

Continúa el viaje de Alejandro Fantino y su esposa, la modelo Coni Mosqueira, por Medio Oriente. Esta vez, fue el turno de Dubai, la excéntrica ciudad de los Emiratos Árabes Unidos donde, por ejemplo, durante muchos años, vivió Diego Maradona. Destino de lujo, en los últimos años se convirtió uno de los paradisíacos lugares más visitados por personalidades del mundo del espectáculo.

Con el objetivo de vivir la “experiencia completa”, en esta ocasión, Fantino decidió someterse a un particular método de depilado de nariz y oreja en una peluquería dubaití. Y como lo viene haciendo a lo largo de su excursión, documentó el momento para compartir con todos sus seguidores de Instagram.

“Bueno, ¡Les muestro lo que me pasó de nuevo! ¡Esta vez en Dubai! Ando con mala suerte. ¡Orejas toma 2! Sumen esta vez nariz. La cosa es que entré a una peluquería cualquiera, y le pedí al maestro peluquero que me cortara. El final venía con retoque de algún pelito en las orejas, y como esta vez no vi encendedor como en Estambul, le dije: ‘Metele, papá'”.

Claro: en la emblemática ciudad de Turquía, el animador se depiló las orejas, ¡con un encendedor! Atento a las costumbres del lugar que visitaba en esta ocasión, pensó que la forma sería más tradicional. “Este profesional de las barbas y bigotes dubaitíes va a usar una maquinilla indolora”, consideró. Sin embargo, no fue así.

Ya en la filmación, el periodista mostró cómo el peluquero le colocaba, en los orificios de su nariz y oreja, un palillo con cera. Ocurrente, la encargada de registrar la anécdota, Coni, comparó el objeto con “un chupetín”. “Uno debe las costumbres de las ciudades, de los lugares, debe probarlas en todo sentido. Comidas, religiones, extracción de bellos...”, dijo Alejandro, irónicamente, mientras aguardaba por el instante decisivo: el tirado.

Gracioso, “Fanta” acompañó el video con una ocurrente frase (“le metió cera y arrancó nomá'”). Durante el corte, el hombre le preguntaba a Fantino si se encontraba listo, antes de que le fueran arrancados sus pelos. “¡Arrancá, papá! Dale que no duele!”, agregó entre sus mensajes.

Una vez finalizada la particular experiencia, el influencer comparó su experiencia en Dubai con la de Estambul, y les preguntó a sus seguidores con cuál de ellas se quedaba. “Creo que prefiero el encendedor del peluquero de Turquía!”.

El viaje de Fantino por el mundo

Días atrás, el relator dejó una reflexión acerca de su travesía. “Los ojos de quien se abre a conocer son parte de lo que conoce. Entre otras cosas, a eso vinimos con Conita: a descubrir y a disfrutar de la historia de estas ciudades. Estambul, ciudad poblada por espíritus romanos y otomanos, entre tantos. (...) Cada lugar me detiene por horas. Es tiempo de aprender sobre nuevas culturas y sus historias ¡Gracias al universo por regalarme estos momentos! Y gracias a ustedes por permitirme compartirlo”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira están de viaje por el mundo y comparten su experiencia a través de las redes sociales Instagram Alejandro Fantino

Entre otros lugares, Fantino y Mosqueira mostraron estar en Egipto, Jordania, Turquía y Dubai. En 2022, el cronista le había pedido matrimonio a la modelo en la capital de Grecia, Atenas.

