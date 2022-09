Alejandro Fantino anunció su salida de ESPN: “Me venía sintiendo incómodo”

escuchar

Después de que Alejandro Fantino estallara en su nuevo emprendimiento audiovisual, Neura Media, contra sus colegas Sebastián “El Pollo” Vignolo y Mariano Closs, el conductor abrió su espacio hoy con otro contundente editorial, donde dio detalles de su salida de ESPN: “Hay que ser fiel a uno mismo”, aseguró, y apuntó: “Le diría al Pollo Vignolo y a Closs que vayan comprando canilleras. Esto es sin árbitro ahora”.

“ESPN generó una reunión con nosotros y amablemente me preguntaron sobre mi comodidad. Y fueron dos horas donde conversamos y les dije que no me siento cómodo y me dieron que ellos no me notaban cómodo”, contó, y precisó: “No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo”.

En su streaming, Fantino repasó su carrera en el periodismo deportivo. “Hace unos 15 años salí de TyC Sports y me podría haber acomodado a la corriente de época, que era pro sistema Grondona, lo que el grondonismo representaba como sistema de valores en el periodismo”, observó, y siguió: “Empecé a sentirme incómodo, incómodo, empezamos a hacer programas por fuera de ese sistema y quedamos fuera de todo. Durante casi 12 o 13 años no tuve oportunidad de acercarme a una cancha porque o me cagaban a trompadas o la pasaba mal”.

“Lo mismo que yo sentía de incomodidad con esa cosa anti Grondona –siendo uno de los primeros- empezó a pasar que estaba incómodo y una voz interna me decía que iba a quedar afuera, pero si sigo y estoy incómodo qué hago con esa sensación de malestar”, explicó. “Me venía sintiendo incómodo y me di cuenta que tenía que plantear una nueva batalla, una nueva lucha. Intenté discutirlo desde adentro, no se puede ir en contra como Closs y el Pollo”, aseguró Fantino.

Sin embargo, Fantino precisó que su salida de ESPN se dio en “buenos términos”. “No tengo más que buenas palabras con el trato que he recibido con ESPN como empresa, que siempre me ha respetado y tratado bien”, deslizó el conductor.

Contra sus colegas, Fantino arremetió y prometió que seguirá en la misma línea. “En lo que viene, le diría al Pollo y Closs que vayan comprando canilleras”, dijo, y apuntó: “No va a haber arbitro en el partido, como en el potrero. Ahora sí empezamos, empezamos de verdad”.

“Empezamos a discutir esto de verdad, como se discutió en su momento el grondonismo cuando todos me trataban de loco, de tipo errado, que estaba equivocado”, señaló Fantino, y precisó: “Me gastaban, me boludeaban, a mí y a Vila, y nos mataban a los que hacíamos el Show del Futbol. No soy el único que piensa que hay que cambiar el periodismo deportivo y el análisis del fútbol”

De esta manera, Fantino señaló que “hay que ser mejores como periodistas”. “Esto que se va a poner muy picante, Closs, se va a poner hermoso. Pollo: hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando las manos de bolsillo a bolsillo”, bramó Fantino, quien añadió: “Me parece que no tienen las agallas para debatir intelectualmente conmigo”.

Y cerró: “No me arrugué con Grondona, imaginen si con ustedes dos. Ahora empezamos a bailar, día a día. Se las voy a ganar. Vi caer a Grondona. Voy a ver a caer el periodismo que ustedes practican y que cancela a los tipos como yo”.

El comunicado de ESPN

Después del descargo de Fantino en su proyecto Neura Media, el canal deportivo ESPN emitió un comunicado a través de su empresa madre, The Walt Disney Company.

“The Walt Disney Company resolvió junto a Alejandro Fantino la terminación de la relación según la cual el señor Alejandro Fantino dejará las pantallas de ESPN”, se anunció en una escueta misiva.

Editorial de la polémica

El último lunes, Fantino evaluó las bases del tipo de periodismo que pretende practicar en su ciclo, al tiempo que se comparó con críticas hacia Vignolo y Closs, colegas en la pantalla de ESPN. Así, el conductor de Animales Sueltos -que fue reemplazado en la conducción del programa semanal de ESPN por el propio Vignolo- aseveró que fue tratado como un “loquito” o “anormal” en el ámbito del periodismo deportivo.

En su editorial de lanzamiento, Fantino repasó un episodio en la señal deportiva. “ESPN me permitió hacer un programa especial sobre Grecia”, contó, y siguió: “El gaste que me comí, pocas veces visto. ‘Qué le pasa, está fumado, anormal…'”.

Fantino estalló contra los periodistas de ESPN: “Todo lo contrario a Vignolo”

En ese sentido, Fantino consideró que, en esa disciplina, “cuando intentás hablar de otra cosa, sos ‘el boludo’”. Luego, señaló que se le “ríen” y “mofan” cuando compara la evolución de los pavos reales con el puesto del número diez. Así, el conductor insistió en que Vignolo “es un síntoma del periodismo deportivo actual”, y añadió: “Yo me quiero colocar como antagonismo de base, enfrentado a todo lo que representa el periodismo que practica el Pollo Vignolo”.

Asimismo, aclaró que su posicionamiento “no es personal contra Vignolo”: “Estoy hablando de lo que representa la comunicación, el periodismo deportivo que practica Vignolo, donde de pronto, hacer un chiste con que no sabía la letra de Aurora, y en vez de ‘azul un ala’, cantaba ‘azululala’, y tomarlo como una broma, a mí no me parece que sea gracioso”. Incluso, se cuestionó si nombrarlo o no en particular, pero que resolvió hacerlo. “Si no, no sería sería yo”, destacó. En tanto, argumentó su decisión final.