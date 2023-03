El desaforado festejo de Alejandro Fantino cuando Lionel Scaloni ganó el premio The Best

escuchar

El periodista Alejandro Fantino celebró este lunes la coronación de Lionel Scaloni en los Premios The Best de una manera muy particular. Desde su programa Multiverso Fantino, en la plataforma Neura Media, el conductor siguió en vivo la gala de la FIFA, y estalló de alegría cuando el pujatense fue elegido como el mejor DT del mundo.

El animador fue, desde el principio del proceso, un encendido defensor de la labor del técnico en el conjunto Albiceleste. Cuando la selección ganó la Copa América, Fantino hizo un programa especial desde Pujato, el pueblo santafecino donde el técnico campeón del mundo nació. También le hizo una recordada entrevista, donde ambos terminaron vestidos de gladiadores.

Quizás, por eso, Fantino se compenetró todavía más con el DT. Antes de que se nombrara al ganador, incluso, Alejandro admitió estar “nervioso”. Una vez que Scaloni recibió el premio, el relator explotó de alegría. “Me emocioné, bo... Estoy grande”, les confesó a sus compañeros de programa, tras lo cual, dijo: “Qué alegría, loco, el mejor técnico del mundo”.

“Vamos gringo, vamos Lionel, vamos Pujato, vamos Scalónidas. Qué grande, hermano; qué alegría, viejo. Un campeonato más. Qué momento extraordinario para el futbol argentino, que tengamos al mejor técnico del mundo elegido por la FIFA. Qué lindo che. Qué maravilla. Me gusta mucho este momento, qué lindo” exclamó.

Más adelante en el programa, el conductor aprovechó la coronación de Scaloni para hablar de las diferencias entre el fútbol europeo y el sudamericano. Para ello, tomó a Boca Juniors como ejemplo, y en particular, a su vicepresidente, Juan Román Riquelme. “Es el único que se le planta a Europa. Se le plantó como jugador, con la elección del técnico, con los sistemas en las inferiores...”, enumeró.

Luego, recordó el episodio de Riquelme con Louis van Gaal. “Se tuvo que ir del Barcelona. Dijo ‘¿no puedo jugar por acá?’ Me voy y se fue, y casi lo hace campeón de la Champions al Villarreal, y se tuvo que ir. Murió con la de él”.

Irónicamente, lanzó un pedido al aire: “Sigan trayendo técnicos que nos hagan jugar como afuera. Nos necesitan como repuestos. Es un banco de humanos”. En esa línea, Alejandro diferenció a Ibarra de Fernando Gago y Gabriel Heinze, e hizo una descripción particular.

“Nosotros pasamos a ser repuestos, somos el Warnes de Europa. Los tipos necesitan un paragolpes, y necesitan a los jugadores estandarizados. Nos hacen jugar, entrenar y hablar como ellos”, denunció. Por eso, celebró que Riquelme sostenga a Ibarra como entrenador de Boca. “Banquemos que se le planta a ese sistema”.

Lionel Scaloni recibió, a manos de Fabio Capello, el premio a mejor entrenador del año. El periodista Alejandro Fantino lo celebró como "un campeonato más" Michel Euler - AP

Por último, brindó otros casos de futbolistas o entrenadores que no se someten a la lógica europea. “Fíjense qué jugador no se pudo adaptar y no lo compró el futbol europeo. Acá la rompía toda: Thiago Almada. ¿Por qué Gallardo no tuvo una oferta grande de algún equipo europeo? Porque no dirige como ellos. ¿Por qué Nacho Fernández no termina siendo el volante por el medio del Milan? ¿Por qué de la Cruz no se va a jugar a un equipo de Inglaterra? Porque juegan como acá”, concluyó.

