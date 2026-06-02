La agenda de la TV del martes: los cuartos de final de Roland Garros, la Copa Argentina y amistosos rumbo al Mundial
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 de junio de 2026.
TENIS
Roland Garros
- 6 Los cuartos de final, con Mirra Andreeva vs. Sorana Cirstea, Elina Svitolina vs. Marta Kostyuk y Rafael Jódar vs. Alexander Zverev. ESPN 2 y Disney+
- 15 Jakub Mensik vs. João Fonseca, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+
FÚTBOL
Amistosos internacionales
- 12:45 Croacia vs. Bélgica. ESPN
- 13:45 Georgia vs. Rumania. Disney+
- 15:30 Gales vs. Ghana. ESPN
Copa Argentina
- 21:10 Barracas Central vs. Huracán. Los 16avos de final. TyC Sports
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TV y streaming del sábado. La final PSG vs. Arsenal, tres argentinos en Roland Garros, Pumas 7s, Top 14, MotoGP y Giro de Italia
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