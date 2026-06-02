La agenda de la TV del martes: los cuartos de final de Roland Garros, la Copa Argentina y amistosos rumbo al Mundial

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 de junio de 2026.

TENIS

Roland Garros

6 Los cuartos de final, con Mirra Andreeva vs. Sorana Cirstea, Elina Svitolina vs. Marta Kostyuk y Rafael Jódar vs. Alexander Zverev. ESPN 2 y Disney+

15 Jakub Mensik vs. João Fonseca, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+

FÚTBOL

Amistosos internacionales

12:45 Croacia vs. Bélgica. ESPN

13:45 Georgia vs. Rumania. Disney+

15:30 Gales vs. Ghana. ESPN

Kevin De Bruyne, figura de la selección de Bélgica JACK GUEZ - AFP

Copa Argentina