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La agenda de la TV del martes: los cuartos de final de Roland Garros, la Copa Argentina y amistosos rumbo al Mundial

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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El brasileño Joao Fonseca buscará meterse en las semifinales ante el checo Jakub Mensik
El brasileño Joao Fonseca buscará meterse en las semifinales ante el checo Jakub MensikDIMITAR DILKOFF - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 3 de junio de 2026.

TENIS

Roland Garros

  • 6 Los cuartos de final, con Mirra Andreeva vs. Sorana Cirstea, Elina Svitolina vs. Marta Kostyuk y Rafael Jódar vs. Alexander Zverev. ESPN 2 y Disney+
  • 15 Jakub Mensik vs. João Fonseca, por los cuartos de final. ESPN 2 y Disney+

FÚTBOL

Amistosos internacionales

  • 12:45 Croacia vs. Bélgica. ESPN
  • 13:45 Georgia vs. Rumania. Disney+
  • 15:30 Gales vs. Ghana. ESPN
Kevin De Bruyne, figura de la selección de Bélgica
Kevin De Bruyne, figura de la selección de BélgicaJACK GUEZ - AFP

Copa Argentina

  • 21:10 Barracas Central vs. Huracán. Los 16avos de final. TyC Sports
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