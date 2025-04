Quién es María José Scottini, la mujer que le entregó los dólares a Marcelo Moretti

María José Scottini se presentó en las últimas horas como una madre preocupada por San Lorenzo, que actuó de buena fe y pecó de ingenua. Así lo dijo ella cuando intentó justificar que le entregó al presidente del club, Marcelo Moretti, US$25.000 en efectivo y en dos tramos solo como “una donación" para mejorar la infraestructura en las canchas y los vestuarios de las juveniles, donde jugaba su hijo menor.

La mujer que quedó grabada en plena transacción con el dirigente cuervo en una cámara oculta que, hasta ahora, nadie aventura quién grabó y que emitió Canal 9, tiene un largo derrotero vinculado a la política, el sindicalismo, los medios y el fútbol. “Lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera en estos días”, afirmó en TyC Sports Scottini, entrada la noche al referirse a los fajos que el presidente de San Lorenzo se guardó directamente en el bolsillo de su saco. En la televisión plantearon que había pagado para que su hijo fuera fichado.

La historia de la cámara oculta ya tuvo sus esquirlas: además del tembladeral mediático, el presidente de San Lorenzo se tomó licencia y se autodenunció. De las filas del Gobierno nacional echaron a Francisco Sánchez Gamino, el funcionario de la Jefatura de Gabinete que también apareció en la reunión donde se hizo la transacción. Gamino -que llegó recomendado a la Casa Rosada en la gestión de Milei y estaba bajo la órbita de José Luis Vila en la Subsecretaría de Articulación Institucional de Asuntos Estratégicos- es socio del marido de Scottini, Edgardo Lemos, en la empresa SG Sport Group, que lleva sus iniciales e intermedió la venta de jugadores con San Lorenzo.

“Fue de buena voluntad lo que hicimos, no era para terminar así. Nunca fue un tema de coimas. Actuamos de buena fe. A lo mejor pequé yo de informal. Me dieron un comprobante y con eso me quedé tranquila. Me arrepiento, por ahí, de no haber tomado una precaución en su momento. De tener un escribano, un tesorero... no lo evalué. Por ahí lo hice de manera más suelta, más amena, más cordial”, aseguró esta mañana en LN+ Scottini.

Siempre en el rol de incauta, la rubia mujer, madre de cuatro hijos, dijo que estaba preocupada porque el menor de ellos -que se desempeñaba en San Lorenzo- se sentía “mal” y “triste”, y que solo por el honor del chico se presentaría en la Justicia al volver de vacaciones, debido a que ella por su parte estaba “tranquila” de que fue una operación solo de ayuda a la institución.

En sus primeras apariciones públicas Scottini reconoció dos vínculos llamativos. Uno, cuando dijo que fue su marido quien "formó parte del grupo que llevó a Moretti a ser presidente del club“. Otro, en el momento en que asumió su relación con el sindicalista preso en Uruguay Marcelo Balcedo.

Reconocida en este momento como empresaria del periodismo, Scottini es quien administra parte de los medios del grupo que lo tuvo como cabeza al exlíder del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme) que está acusado de extorsionar a políticos y a sindicalistas, como el Diario Hoy y la cadena Red92. No obstante ella le bajó el tono y aseguró que esta movida de la cámara oculta no tiene “nada que ver” con su jefe virtual. “Lejos de todo esto [está] Marcelo [Balcedo], esto es algo contra el presidente [Moretti]”, aseguró.

El año pasado, cuando Balcedo fue noticia por asociarse con Franco Bindi -a quien se lo vincula con el mundo de los servicios de inteligencia- y a un socio paquistaní para adquirir la frecuencia de lo que era Radio Extra, Scottini también tuvo su parte, porque en ese entonces quedó como directora de la Radio Es Gol, en la frecuencia que era de Extra.

En tanto, su marido Lemos -con quien en septiembre de 2024 quisieron restaurar una aldea en Italia donde ella tiene vínculos familiares para transformarla en un punto turístico- tampoco es ajeno a la movida del fútbol y los negocios.

Junto al ahora exfuncionario Gamino (que tiene su estudio de abogados, además de la representación de futbolistas) gestionaron la llegada del paraguayo Ángel Romero a San Lorenzo en 2019, en tándem con Moretti. A esta hora, hay sospechas de que Lemos podría haber estado también en los encuentros donde se movieron los dólares. Scottini no lo afirmó ni lo negó, pero por momentos en sus justificativos sobre lo que ocurrió ese día, hace un año, habló en plural. Lemos, al igual que su mujer, gestiona radios: una, la FM 104.7 Es Gol.

Antes, Scottini también tuvo su paso por la política platense como directora del Mercado Regional y también como directora de Habilitaciones, en distintos gobiernos, de Julio Garro y Pablo Bruera.

Incluso en 2019 quiso ser precandidata a intendenta de la capital bonaerense por el espacio de Roberto Lavagna. De esa época data una cuenta de Instagram de campaña a su nombre, que después quedó inactiva y que no es la que ella utiliza en la actualidad. Allí compartía fotos con personaje de la política nacional, como los Duhalde.

