Quiénes son los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Lionel Messi

El final de una era, el “último tango”, el día que ningún hincha quería que llegue. Pero nada es eterno y a veces toca decir adiós con una sonrisa acuosa, rememorando los triunfos y las derrotas y dándole paso a una nueva etapa. Este martes 6 de octubre a partir de las 20, el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Benín, equipo de la Confederación Africana de Fútbol que ocupa el puesto 93 en el ranking FIFA, en el que será el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. Si bien la mayoría de los campeones del mundo estarán presentes —además de jugadores que se sumaron al plantel en los últimos años—, hay cinco futbolistas que levantaron la Copa aquel 18 de diciembre de 2022 en Qatar que no estarán en el estadio Monumental.

No hay dudas de que el partido de hoy marcará un antes y un después en los libros del fútbol argentino. Los hinchas que lograron conseguir entradas ocuparán los asientos del estadio de River y los otros seguramente se juntarán con amigos o familiares frente al televisor con una picada en la mesa para mirarlo. Nadie quiere perderse la despedida del mejor jugador del mundo. Tras no participar de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, que terminaron con victorias de 4-0 y 7-0 respectivamente, Lionel Messi viajó a la Argentina con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para su despedida.

Este martes, Lionel Messi se despide de la selección argentina en el Monumental Manuel Cortina

Si bien lo despedirán tanto los futbolistas incluidos en la triple fecha de amistosos como sus amigos Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que solo fueron convocados para la despedida, hay cinco campeones del mundo que por diversas razones no podrán presenciar su último partido con la camiseta albiceleste.

Paulo Dybala, quien durante los últimos años no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni, y Nahuel Molina, que sí disputó el Mundial 2026, se ausentarán por no haber recibido autorización de la Roma para viajar a Buenos Aires. Según el club, esta decisión “responde a motivos deportivos y logísticos, concretamente a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los próximos compromisos oficiales”.

Ni Paulo Dybala ni Nahuel Molina recibieron autorización de la Roma para viajar a la despedida de Messi Martin Meissner - AP

Por otro lado, tampoco estarán Franco Armani, debido a que el jueves 8 enfrentará con Atlético Nacional a Deportes Tolima en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, y Juan Foyth, quien, si bien inicialmente fue convocado, debido a una lesión fue desafectado de la lista para la triple fecha de amistosos y se quedó en España para recuperarse.

Otro que tampoco estará presente es Alejandro “Papu” Gómez. Si bien su ausencia no es llamativa debido a que tras el Mundial de Qatar quedó completamente excluido del grupo, lo que sí es sorpresivo es que, mientras sus excompañeros estén en el campo de juego, él comentará el partido desde Shasha Sports, una plataforma de streaming deportiva de Kuwait.

Papu Gómez comentará el partido de la Argentina y Benín desde una plataforma de streaming de Kuwait MB Media - Getty Images Europe

Cabe destacar además que hay campeones del mundo que, aunque no integrarán la lista de titulares ni suplentes, sí ocuparán un lugar en alguna de las ubicaciones del estadio de Núñez para decirle adiós al 10. Se espera contar con la presencia de los dos excapitanes Nicolás Otamendi y Ángel Di María, de Leandro Paredes —que no puede jugar debido a su suspensión— y Thiago Almada —que fue desafectado por una lesión—, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Guido Rodríguez, Ángel Correa y Germán Pezzella.