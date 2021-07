Racing - Gimnasia, por el Torneo 2021: ni siquiera el ingreso del ídolo Lisandro López pudo despertar a la Academia

Ni siquiera el regreso del ídolo Lisandro López pudo despertar a Racing, que igualó 0 a 0 ante Gimnasia en un partido que resultó una siesta de 90 minutos. Apenas un tiro al arco en todo el encuentro. Después de arañar la final de la Copa de la Liga en junio pasado, la Academia se encuentra rápido con otra realidad en este arranque de semestre: ya sin Copa Libertadores, acumula seis partidos sin triunfos y otra vez parece caminar sobre interrogantes.

Como si la dura derrota ante San Pablo y la temprana eliminación de la Libertadores no hubiera alcanzado para revivir viejas heridas en Racing, el amanecer del sábado trajo más novedades que ayudaron a poner el clima espeso en la mitad celeste y blanca de Avellaneda. Algunas, futbolísticas: Ezequiel Schelotto (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Matías Rojas (distensión en el recto izquierdo) y Fabricio Domínguez (aislado por un síndrome febril) quedaron al margen de los concentrados. Otras políticas: el centro de Avellaneda amaneció con unos extraños pasacalles que apuntaban contra el presidente Víctor Blanco y el entrenador Juan Antonio Pizzi.

Lo mejor del partido

El técnico dispuso que para este partido ante Gimnasia, el primer como local en este nuevo campeonato, la Academia saldría a jugar con tres delanteros para demostrar poder ofensivo. Javier Correa fue la novedad, que tomó el lugar de Leonel Miranda para que Tomás Chancalay y Enzo Copetti se sientan más acompañados en la delantera. Esa era la teoría. Al cabo de los primeros 45 minutos, Racing acumulaba “0″ disparos al arco de Rodrigo Rey. Las únicas jugadas claras, como suele ocurrir en el último tiempo, llegaron por los desbordes profundos de Eugenio Mena, que no estuvo preciso en los centros.

Para colmo, Gimnasia no parecía ser el rival ideal para este contexto académico. El equipo platense llegó decidido a agrupar futbolistas cerca de su arco y regalarle pelota y terreno al local, como para intentar sorprenderlo con alguna salida rápida, tal como lo hizo San Pablo en la semana. Y a Racing no se le cayeron demasiadas ideas. Aníbal Moreno se superponía en el mediocampo con Mauricio Martínez, que recuperó su lugar de mediocampista central. Ignacio Piatti no se hizo cargo de ser el cerebro ofensivo del equipo.

Es cierto que la pandemia se llevó casi toda capacidad de sorpresa. Que no parece haber noticia capaz de sacudir el tedio. Pero llama la atención este regreso de Lisandro López, el último ídolo académico, que volvió por motivos familiares tras seis meses en la MLS de Estados Unidos. Licha ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo por Piatti. Su estreno en este ciclo, con Racing ya eliminado de su objetivo principal, fue lo único que generó algún tipo de emoción en la tarde de Avellaneda, apenas un par de aplausos en un cilindro vacío.

Desde el campo Lisandro tampoco aportó demasiadas ilusiones. Jugó detrás de Copetti, en un 4-2-3-1, en la posición que lo probó durante la pretemporada. El cambio de dibujo no modificó el trámite del juego ni las sensaciones. A medida que corría el segundo tiempo, la impresión era que los arcos formaban parte del decorado. Apenas una jugada de riesgo hubo un 90 minutos: un anticipo de Copetti tras un centro de Lovera, que Maximiliano Coronel despejó en la línea con una pirueta bárbara. El 0 a 0 que asomaba desde el primer minuto se hizo carne cuando la lluvia empezó a caer en la noche del sábado.

“El entrenador me dijo lo mismo que a la prensa, que todavía no me veía a la par del grupo. Yo me siento muy bien. Espero estar a la altura de lo que el técnico quiere de mí. Él pensaba que yo estuve parado mucho tiempo, le expliqué que no, que fueron veinte días, pero igual se respeta su decisión”, aseguró Lisandro luego del empate, con el dolor de haber visto la eliminación ante San Pablo desde el banco de suplentes. Una declaración que agrega dudas a un contexto de interrogantes. Una igualdad que parece estirar el letargo de Pizzi, que otra vez se mete en el ruido del teléfono descompuesto y deberá lidiar con los rumores entre partido y partido.