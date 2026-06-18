Rafael Nadal le respondió a Lionel Messi tras confesar que el tenista era su inspiración

Rafael Nadal publicó un mensaje de agradecimiento y afecto dedicado a Lionel Messi, quien había declarado el último lunes que admiraba su disciplina deportiva y su modo de encarar la profesión. El futbolista contó que estaba viendo la serie documental sobre Nadal y el tenista le respondió con un saludo en redes.

El capitán de la selección se refirió al deportista español en una rueda de prensa después del partido disputado en Kansas City, por el Mundial 2026, donde la Argentina venció 3-0 al seleccionado argelino.

Ante la consulta de los periodistas sobre cómo se mantiene competitivo pese a su edad, el rosarino explicó que tiene una mentalidad y forma de abordar la profesión similar a la de Nadal, algo que descubrió al ver Rafa, la serie documental de cuatro capítulos estrenada el mes pasado en la plataforma Netflix.

Messi reveló cuál serie de Netflix está viendo y que lo motiva en este Mundial

“A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y, cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien, disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos”, expresó Lionel Messi, delantero de la selección argentina.

“Gracias y enhorabuena por el gran arranque del Mundial”, escribió el tenista español en su cuenta de Instagram, en una misma historia donde recuperaba las declaraciones del jugador. El vínculo entre ambos ya tuvo distintas muestras de afecto en el pasado.

Por ejemplo, un año después del título en Qatar 2022, Messi le regaló una camiseta del seleccionado firmada para el museo que el tenista tiene en su academia de Mallorca. Además, en 2023, el español apoyó públicamente la candidatura del rosarino en los Premios Laureus.

La historia que subió Nadal, recuperando las declaraciones de Messi

La serie que mira Messi

La producción titulada Rafa llegó a Netflix el pasado 29 de mayo. En la obra, el deportista reflexiona sobre las personas y experiencias que formaron su carrera en el tenis —bajo una premisa de que los aspectos que sostienen a una leyenda no siempre resultan visibles en las canchas—.

A través de cuatro episodios, el documental recorre la historia del atleta desde su infancia hasta su último año en el circuito profesional en 2024. El material incluye imágenes inéditas y un acceso directo a su entorno cercano para exhibir el esfuerzo, el desgaste y la disputa constante contra sus propios límites físicos y emocionales.

Tráiler oficial de Rafa, disponible en Netflix

La serie cuenta además con los testimonios de figuras icónicas del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, sumados a las declaraciones de la familia y el equipo de trabajo del extenista.