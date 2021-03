Récord y una corrida espectacular: Mateo Carreras sigue mostrando su poder de desequilibrio en la Premiership

Van 13 fechas de la Premiership y el jugador que hasta este fin de semana tenía el mejor número de tackles superados en un partido era Taqele Naiyaravoro, el gigante wing fijiano nacionalizado australiano. Con 1,95 m y 131 kg, el jugador de Northampton Saints marca la diferencia con su potencia y rompió 11 tackles en el triunfo sobre Gloucester el 30 de enero.

Este sábado, un jugador que comparte puesto en la cancha, pero está lejos del físico del isleño, le igualó esa cifra de defensores eludidos. Con 1,72 m y 82 kg Mateo Carreras mostró sus pinceladas y su poder de desequilibrio para dejar rivales en el camino. Jugó su segundo partido como titular en Newcastle Falcons en lo que fue derrota por 38-19 frente a Bath.

La semana pasada ya había tenido su carta de presentación con un potente tackle sobre el sudafricano Faf de Klerk. Ahora empezó a mostrar esas corridas electrizantes que lo caracterizaron en los Pumitas, Pumas 7s y en su club Los Tarcos. Su mejor acción ofensiva del fin de semana se produjo a los 33 minutos, cuando Tian Schoeman dejó una pelota adentro y Carreras arrancó un contraataque letal. “El especialista en seven” comentó el relator inglés apenas el tucumano agarró la pelota. Quebró la línea, dejó a gran parte del equipo de Bath en el camino y fue frenado a cinco metros del ingoal en una jugada que terminó en el try de Tom Penny.

Carreras dejó el sistema del seven de la UAR en enero, aún con muchas chances de formar parte del plantel de los Pumas 7s en los Juegos Olímpicos de Tokio. En el poco tiempo que estuvo con el seleccionado de juego reducido, mostró que pudo adaptar sus cualidades a la perfección en esa disciplina. “Fue difícil la decisión de venir a Newcastle y dejar el seven, pero desde chico tengo el sueño de jugar en los Pumas. Tuve que decidir si jugar el seven o pelear por jugar en el seleccionado de XV”, le dijo durante la semana al sitio Scrum. El año pasado fue elegido en el plantel de los Pumas para preparar el Tri Nations, pero finalmente no fue convocado para el torneo que se llevó a cabo en Australia.

Mateo Carreras sigue mostrando su poder de desequilibrio en la Premiership Newcastle Falcons

El puesto de wing en Argentina es posiblemente el que hoy tiene más competencia, con Juan Imhoff, Santiago Cordero, Bautista Delguy y Ramiro Moyano jugando en los mejores equipos de Francia y con varios jugadores que se pueden adaptar perfectamente a esa posición como Emiliano Boffelli, Santiago Carreras y Matías Moroni. También está Sebastián Cancelliere, que se quedó en Jaguares XV, mientras que Axel Müller y Facundo Cordero (hermano de Santiago) están haciendo méritos esta temporada para que Mario Ledesma los tenga en cuenta. En este contexto Mateo Carreras buscará continuar con este auspicioso arranque en la Premiership para que el entrenador de los Pumas también le pegue un ojo.