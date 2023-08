River campeón, el nuevo estadio y a 5 años de Madrid: Monumental, un especial de colección de 160 páginas

escuchar

La consagración de River Plate en la Liga Profesional 2023, el 15 de julio pasado y con dos fechas de anticipación, es probablemente un punto de inflexión. Porque la era post Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club, no se presentaba sencilla. Aunque arrancó con buenos pronósticos, Martín Demichelis, el elegido a sucederlo, empezó con buen pie. Debutó como DT de River con un título, en la que también fue su primera experiencia como entrenador de un primer equipo.

Así, el ex defensor de la selección argentina ya puso su sello de identidad. Esta copa no es una más en las vitrinas de Núñez. Porque deja atrás (y con necesidad) un ciclo inolvidable, pero inicia otro con pleno ADN de la casa, caracterizado por una propuesta de juego a pura intensidad, pero no por eso menos vistoso. Como le marca la historia.

La conquista del equipo millonario quedó resumida en Monumental, un especial de colección elaborado por el equipo de LA NACION. Se trata de una edición de 160 páginas para atesorar, con notas que van desde el desempeño individual, jugador por jugador, pasando por la campaña, las claves del título, el rol de Demichelis y los festejos.

Además, Monumental incluye un capítulo especial sobre el nuevo estadio, que con su remodelación se transformó en el de mayor capacidad de Sudamérica y uno de los más modernos del mundo. También hay un capítulo especial “A 5 años de Madrid”, para recordar la final más recordada por los hinchas millonarios ante el rival de toda la vida en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

El especial está dedicado a todos los hinchas de River o amantes del buen fútbol que acompañaron la campaña y pretenden atesorarla con un objeto de calidad. El bookazine no tiene avisos publicitarios y cuenta con tapa y papel de calidad superior.

Monumental ya está disponible en kioscos de diarios y revistas, a $4.500. Los interesados también pueden encontrarlo en la plataforma Libooks.

