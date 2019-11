Cuál director de orquesta, Gallardo planifica la estrategia para apuntarle a los tres frentes Fuente: AFP

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2019 • 23:59

Marcelo Gallardo considera que River es una isla dentro de la histeria que envuelve al fútbol argentino. En medio del constante frenesí que asfixia, presiona y eyecta constantemente a los entrenadores, su ciclo ya lleva más de cinco años y nada parece hacer creer que pueda terminar en el corto plazo. Su etapa gloriosa se ampara en los buenos resultados continuos, pero también en una marca indeleble de trabajo que no se resquebraja pese a cualquier altibajo, cambio o situación límite. Y siempre busca más, al punto tal que este semestre se propuso demostrar que puede dar batalla en tres competencias al mismo tiempo. Así, hoy irá por un nuevo objetivo: alcanzar la final de Copa Argentina para luego buscar el tricampeonato y alcanzar a Boca como máximo ganador del torneo.

Tener que elegir o priorizar un torneo por sobre otro ha sido una constante desde que Gallardo aterrizó en River, en junio de 2014. Así, a excepción del Torneo Final 2014 y el Torneo de Primera División 2016/17 en los que fue subcampeón, en los cuatro campeonatos locales restantes no pudo pelear el título, siempre atendiendo las copas que lo mantenían en vilo.

Ahora, la presente temporada demuestra que la situación parece haber cambiado: el millonario es escolta en la Superliga, hoy jugará la semifinal de la Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires en Córdoba y el sábado 23 definirá en Lima la Copa Libertadores frente a Flamengo. Tres frentes abiertos para un equipo que apuesta a no cerrarle la puerta a ninguno.

¿Qué cambió para lograr ese clic necesario? Más allá de la reciente derrota con Rosario Central, el domingo pasado, en el Monumental, se ve un River mucho más presente y activo en la Superliga, con la marcada determinación de ser protagonista sin resguardos ni reservas físicas. Así, ha logrado fortalecer su mentalidad ganadora en el ámbito local y disminuir esa diferencia que se marcaba con el equipo copero. Además, el calendario también lo ha ayudado al no ser tan exigente como en otras oportunidades.

Juegan los mejores

Por otro lado, hay una clara decisión del cuerpo técnico que fue determinante: apostar siempre al mejor equipo posible a menos que la rotación sea una extrema necesidad. Y eso también se debe a que hoy tiene un plantel más armado, con mayor recambio y de mejor calidad. De los 22 partidos del semestre, solo utilizó un recambio general frente a Argentinos (en la previa de los octavos de final con Cruzeiro en Brasil), ante Talleres (previo al duelo con Cerro Porteño de cuartos de final en Paraguay) y contra Gimnasia y Arsenal (ambos antes de los cruces de semifinales con Boca).

Marcelo Gallardo: "Queremos pelear todos los desafíos hasta el final" Fuente: FotoBAIRES

"Nosotros queremos pelear todos los desafíos hasta el final, a veces te da y otras no. No hay una lógica para repetir. En cuanto al recambio siempre es bueno tener un plantel de jerarquía que nos pueda facilitar que no se resienta la estructura. Y hoy tal vez tenemos un plantel mejor compuesto. No hemos hechos muchos cambios y nos hemos mantenido con una gran base del año pasado y con retoques puntuales, más juveniles que nos dieron la posibilidad de sumar energía sabiendo que los podíamos necesitar. Estamos mejor conformados", analizó el DT hace unas semanas.

Ahora bien, cada vez que River utiliza al equipo titular antes de un duelo decisivo, la pregunta sobrevuela en el Monumental: ¿hace bien Gallardo en darle rodaje a los 11 que podrían ser titulares en Lima ante Flamengo? Hoy, al igual que el domingo pasado, la idea es que jueguen los mejores que estén a disposición, porque hay una idea clara que el DT no negocia: "Estamos peleando el campeonato local, jugando la semifinal de la Copa Argentina y la semifinal de la Copa Libertadores porque somos competitivos. Veremos cómo llegamos al día 23, pero yo no puedo guardar a los jugadores que pueden ser una fija para que no hagan nada durante 20 días. Hay que competir y jugar. El jugador tiene que estar activo, intentando llegar a su rendimiento máximo de acá a la final. Intentaremos llegar de la mejor manera posible en actividad".

Restan nueve días para la gran final de la Copa Libertadores. Pero River vuelve a tener un compromiso tan decisivo como incómodo que lo expone ante una nueva prueba de carácter: deberá demostrar una vez más que puede aislar la cabeza de las tensiones para dar un paso adelante en la Copa Argentina, alcanzar una nueva final y seguir soñando con la triple corona.