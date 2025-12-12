LA NACION

Fixture de la Liga Profesional Argentina: así se juegan el Apertura y Clausura 2026

Este jueves se dio a conocer el cronograma de partidos de la próxima temporada, aunque los días se conocerán más adelante; el primero torneo inicia el 25 de enero

Boca y River, como todos los equipos del fútbol argentino, ya conocen fechas y rivales
La Liga Profesional (LPF) anunció este jueves los fixtures de la temporada 2026, específicamente del Apertura y Clausura, los dos certámenes centrales que componen el año y que le dan, al campeón de cada uno, un pasaje a la Copa Libertadores 2027. Un día antes se dieron a conocer las zonas y este jueves se supo la diagramación y cuándo será el puntapié inicial: el 25 de enero.

En este contexto, Boca Juniors debutará ante Deportivo Riestra, Independiente con Estudiantes, San Lorenzo con Lanús, River con Barracas Central y Racing con Gimnasia de La Plata.

Los equipos que competirán en el año próximo son casi todos los mismos que en 2025, con excepción de los dos que descendieron a la Primera Nacional -San Martín de San Juan y Godoy Cruz- y que los reemplazaron Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza.

Para ambos campeonatos, los 30 conjuntos se dividieron en dos zonas de 15 cada uno. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y cada club, además, jugará un clásico y un interzonal. En total serán 16 encuentros para cada conjunto y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Grupos de la temporada 2026

Zona A

  • Boca Juniors.
  • Independiente.
  • San Lorenzo.
  • Deportivo Riestra.
  • Talleres de Córdoba.
  • Instituto de Córdoba.
  • Platense.
  • Vélez Sarsfield.
  • Estudiantes de La Plata.
  • Gimnasia de Mendoza.
  • Lanús.
  • Newell’s.
  • Defensa y Justicia.
  • Central Córdoba de Santiago del Estero.
  • Unión de Santa Fe.

Zona B

  • River Plate.
  • Racing Club.
  • Huracán.
  • Barracas Central.
  • Belgrano de Córdoba.
  • Estudiantes de Río Cuarto.
  • Argentinos Juniors.
  • Tigre.
  • Gimnasia de La Plata.
  • Independiente Rivadavia de Mendoza.
  • Banfield.
  • Rosario Central.
  • Aldosivi de Mar del Plata.
  • Atlético Tucumán.
  • Sarmiento de Junín.

El fixture de ambos torneos

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mendoza) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mendoza)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mendoza)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

Zona B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mendoza) – Gimnasia

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mendoza) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mendoza)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

Zona B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mendoza) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Zona B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

Zona B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mendoza) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

Zona B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mendoza)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

Zona B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mendoza) – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia

Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

Platense – Gimnasia (Mendoza)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

Zona B

Independiente Rivadavia – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mendoza) – Lanús

Zona B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

Lanús – Central Córdoba

Platense – San Lorenzo

Vélez – Unión

Newell’s – Instituto

Estudiantes – Talleres

Deportivo Riestra – Independiente

Defensa y Justicia – Boca

Zona B

Atlético Tucumán – Banfield

Huracán – Argentinos

Sarmiento – Tigre

Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central

Belgrano – Gimnasia

Racing – Barracas Central

River – Aldosivi

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi

Zona A

Deportivo Riestra – Boca

Estudiantes – Independiente

Newell’s – Talleres

Vélez – Instituto

Platense – Unión

Lanús – San Lorenzo

Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba

Zona B

River – Barracas Central

Racing – Gimnasia

Belgrano – Rosario Central

Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre

Sarmiento – Argentinos

Huracán – Banfield

Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia.

Fecha 2

Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán

Zona A

San Lorenzo – Gimnasia (Mendoza)

Unión – Lanús

Instituto – Platense

Talleres – Vélez

Independiente – Newell’s

Boca – Estudiantes

Defensa y Justicia – Deportivo Riestra

Zona B

Independiente Rivadavia – Huracán

Banfield – Sarmiento

Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

Tigre – Belgrano

Rosario Central – Racing

Gimnasia – River

Barracas Central – Aldosivi

Fecha 3

Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central

Zona A

Estudiantes – Defensa y Justicia

Newell’s – Boca

Vélez – Independiente

Platense – Talleres

Lanús – Instituto

Gimnasia (Mendoza) – Unión

Central Córdoba – San Lorenzo

Zona B

Aldosivi – Gimnasia

River – Rosario Central

Racing – Tigre

Belgrano – Argentinos

Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

Sarmiento – Independiente Rivadavia

Huracán – Atlético Tucumán

Fecha 4

Interzonal: San Lorenzo – Huracán

Zona A

Unión – Central Córdoba

Instituto – Gimnasia (Mendoza)

Talleres – Lanús

Independiente – Platense

Boca – Vélez

Defensa y Justicia – Newell’s

Deportivo Riestra – Estudiantes

Zona B

Atlético Tucumán – Sarmiento

Independiente Rivadavia (Mendoza) – Estudiantes (Río Cuarto)

Banfield – Belgrano

Argentinos – Racing

Tigre – River

Rosario Central – Aldosivi

Gimnasia – Barracas Central

Fecha 5

Interzonal: Estudiantes – Gimnasia

Zona A

Newell’s – Deportivo Riestra

Vélez – Defensa y Justicia

Platense – Boca

Lanús – Independiente

Gimnasia (Mendoza) – Talleres

Central Córdoba – Instituto

San Lorenzo – Unión

Zona B

Barracas Central – Rosario Central

Aldosivi – Tigre

River – Argentinos

Racing – Banfield

Belgrano – Independiente Rivadavia

Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán

Sarmiento – Huracán

Fecha 6 (interzonal)

River – Vélez

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Belgrano – Defensa y Justicia

Lanús – Argentinos

Racing – Boca

Independiente – Independiente Rivadavia

Aldosivi – Unión

Atlético Tucumán – Instituto

Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Gimnasia – Gimnasia (Mendoza)

Tigre – Central Córdoba

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

Fecha 7

Interzonal: Unión – Sarmiento

Zona A

Instituto – San Lorenzo

Talleres – Central Córdoba

Independiente – Gimnasia (Mendoza)

Boca – Lanús

Defensa y Justicia – Platense

Deportivo Riestra – Vélez

Estudiantes – Newell’s

Zona B

Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)

Atlético Tucumán – Belgrano

Independiente Rivadavia – Racing

Banfield – River

Argentinos – Aldosivi

Tigre – Barracas Central

Rosario Central – Gimnasia

Fecha 8

Interzonal: Rosario Central – Newell’s

Zona A

Vélez – Estudiantes

Platense – Deportivo Riestra

Lanús – Defensa y Justicia

Gimnasia (Mendoza) – Boca

Central Córdoba – Independiente

San Lorenzo – Talleres

Unión – Instituto

Zona B

Gimnasia – Tigre

Barracas Central – Argentinos

Aldosivi – Banfield

River – Independiente Rivadavia

Racing – Atlético Tucumán

Belgrano – Huracán

Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento

Fecha 9

Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)

Zona A

Talleres – Unión

Independiente – San Lorenzo

Boca – Central Córdoba

Defensa y Justicia – Gimnasia (Mendoza)

Deportivo Riestra – Lanús

Estudiantes – Platense

Newell’s – Vélez

Zona B

Sarmiento – Belgrano

Huracán – Racing

Atlético Tucumán – River

Independiente Rivadavia – Aldosivi

Banfield – Barracas Central

Argentinos – Gimnasia

Tigre – Rosario Central

Fecha 10

Interzonal: Vélez – Tigre

Zona A

Platense – Newell’s

Lanús – Estudiantes

Gimnasia (Mendoza) – Deportivo Riestra

Central Córdoba – Defensa y Justicia

San Lorenzo – Boca

Unión – Independiente

Instituto – Talleres

Zona B

Rosario Central – Argentinos

Gimnasia – Banfield

Barracas Central – Independiente Rivadavia

Aldosivi – Atlético Tucumán

River – Huracán

Racing – Sarmiento

Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 11

Interzonal: Talleres – Belgrano

Zona A

Independiente – Instituto

Boca – Unión

Defensa y Justicia – San Lorenzo

Deportivo Riestra – Central Córdoba

Estudiantes – Gimnasia (Mendoza)

Newell’s – Lanús

Vélez – Platense

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Racing

Sarmiento – River

Huracán – Aldosivi

Atlético Tucumán – Barracas Central

Independiente Rivadavia – Gimnasia

Banfield – Rosario Central

Argentinos – Tigre

Fecha 12

Interzonal: Platense – Argentinos

Zona A

Lanús – Vélez

Gimnasia (Mendoza) – Newell’s

Central Córdoba – Estudiantes

San Lorenzo – Deportivo Riestra

Unión – Defensa y Justicia

Instituto – Boca

Talleres – Independiente

Zona B

Tigre – Banfield

Rosario Central – Independiente Rivadavia

Gimnasia – Atlético Tucumán

Barracas Central – Huracán

Aldosivi – Sarmiento

River – Estudiantes (Río Cuarto)

Racing – Belgrano

Fecha 13

Interzonal: Racing – Independiente

Zona A

Boca – Talleres

Defensa y Justicia – Instituto

Deportivo Riestra – Unión

Estudiantes – San Lorenzo

Newell’s – Central Córdoba

Vélez – Gimnasia (Mendoza)

Platense – Lanús

Zona B

Belgrano – River

Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi

Sarmiento – Barracas Central

Huracán – Gimnasia

Atlético Tucumán – Rosario Central

Independiente Rivadavia – Tigre

Banfield – Argentinos

Fecha 14

Interzonal: Banfield – Lanús

Zona A

Gimnasia (Mendoza) – Platense

Central Córdoba – Vélez

San Lorenzo – Newell’s

Unión – Estudiantes

Instituto – Deportivo Riestra

Talleres – Defensa y Justicia

Independiente – Boca

Zona B

Argentinos – Independiente Rivadavia

Tigre – Atlético Tucumán

Rosario Central – Huracán

Gimnasia – Sarmiento

Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Aldosivi – BelgranoRiver – Racing

Fecha 15

Interzonal: Boca – River

Zona A

Defensa y Justicia – Independiente

Deportivo Riestra – Talleres

Estudiantes – Instituto

Newell’s – Unión

Vélez – San Lorenzo

Platense – Central Córdoba

Lanús – Gimnasia (Mendoza)

Zona B

Racing – Aldosivi

Belgrano – Barracas Central

Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia

Sarmiento – Rosario Central

Huracán – Tigre

Atlético Tucumán – Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia – Banfield

Fecha 16

Interzonal: Gimnasia (Mendoza) – Independiente Rivadavia

Zona A

Central Córdoba – Lanús

San Lorenzo – Platense

Unión – Vélez

Instituto – Newell’s

Talleres – Estudiantes

Independiente – Deportivo Riestra

Boca – Defensa y Justicia

Zona B

Banfield – Atlético Tucumán

Argentinos – Huracán

Tigre – Sarmiento

Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Belgrano

Barracas Central – Racing

Aldosivi – River

Los campeones del Apertura y Clausura jugarán entre sí el Trofeo de Campeones y, además, se clasificarán a la Copa Libertadores 2027 junto al ganador de la Copa Argentina y los tres mejores de la Tabla Anual. Del cuarto al noveno de la general, en la que se suman los puntos obtenidos en ambos campeonatos, accederán a la Sudamericana 2027.

