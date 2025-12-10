El sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina, realizado este miércoles en el predio de Ezeiza, quedó atravesado por un blooper que se volvió viral en plena ceremonia: el gerente de Competencias de la AFA, Luis Silva, sufrió un problema técnico con los micrófonos mientras anunciaba a los clubes del copón principal.

El episodio, que no tardó en viralizarse en redes sociales, generó sorpresa entre los presentes y la risa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, cuya reacción quedó registrada.

El incidente ocurrió en los últimos 20 minutos del evento, cuando Silva enumeraba a San Lorenzo, Huracán, River, Boca, Racing e Independiente como integrantes del copón 1. En ese momento, uno de los dos micrófonos ubicados en su atril comenzó a tambalearse, perdió la funda y estuvo a punto de caerse al piso.

Copa Argentina: el blooper de un dirigente de la AFA en el tramo final del sorteo que se hizo viral

Con gesto de molestia, el presentador lo tomó y lo apoyó en el suelo de manera preventiva. Pero esa maniobra provocó que el segundo micrófono también se desplomara mientras él seguía agachado. La caída simultánea derivó en un silencio inesperado en la transmisión y obligó a la intervención de personal técnico.

Mientras el sonido se reacomodaba, las cámaras se posaron sobre la primera fila del evento y captaron la risa de Toviggino. El desperfecto se resolvió en pocos segundos, pero la secuencia circuló con rapidez en redes sociales y pasó a formar parte de un sorteo que ya venía rodeado de suspicacias por cuestiones organizativas. “Continuamos, luego de este incidente técnico”, afirmó Silva para proseguir con el evento.

Lejos de este episodio, el evento contó también con la conducción del relator Julián Bricco y tuvo un resumen audiovisual de la temporada 2025 que destacó al último campeón y a los hinchas de distintas provincias.

Estuvieron presentes autoridades de la AFA y representantes de los clubes clasificados. En la apertura, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia subrayó el carácter federal del certamen y presentó a “Rufo”, la nueva mascota, junto con los patrocinadores que se incorporan al torneo. También anunció una novedad reglamentaria: por primera vez, el VAR se utilizará de manera sistemática desde los octavos de final, un salto respecto de 2025.

Entre otros equipos, el sorteo definió que Boca debutará frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y que River se medirá con Ciudad de Bolívar. Ambos equipos quedaron ubicados en mitades opuestas del cuadro, lo que implica trayectorias separadas hasta una hipotética final. El resto del procedimiento se realizó mediante bombos que agruparon a los clubes por divisional y por cercanía geográfica.

Otro sorteo repleto de desprolijidades

El contexto del blooper sumó dimensión porque se produjo pocas horas después de otro evento marcado por improvisación: el sorteo de las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026 de la Liga Profesional, que sufrió múltiples reprogramaciones, no estaba previsto para transmitirse y debió incorporar cámaras a último momento tras los allanamientos judiciales vinculados a la causa Sur Finanzas. Esa demora derivó en diversos cambios de horario y en una puesta técnica resuelta sobre la marcha.

Además, en la web oficial de la Liga se publicaron errores y descripciones contradictorias del formato del torneo, incluido un título que mencionaba “2026” y una explicación confusa sobre la cantidad de partidos y el uso del “interzonal”, que luego debió aclarar el CEO de la Liga, Francisco Duarte. También hubo momentos de improvisación frente a cámara, con intervenciones espontáneas del jefe de prensa, Miguel Ángel “Chiqui” Rubio, y respuestas informales de Marcelo Delgado y Diego Milito, representantes de Boca y Racing.