Así quedaron las llaves de la Copa Intercontinental, tras el triunfo de Flamengo

El conjunto brasileño derrotó a Cruz Azul 2 a 1, se quedó con el Derbi de las Américas y avanzó a las semifinales vs. Pyramids de Egipto
- 3 minutos de lectura'
Se cerró este miércoles la segunda ronda de la Copa Intercontinental 2025 con el triunfo de Flamengo sobre Cruz Azul 2 a 1 en el Derbi de las Américas entre los campeones de la Copa Libertadores y la Concachampions que se desarrolló en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar; y se definieron los equipos siguen en carrera por el título del certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Giorgian De Arrascaeta abrió el marcador para el Mengão, luego de un grosero error del argentino Gonzalo Piovi. Jorge Sánchez Ramos igualó para el elenco azteca y sobre el final el uruguayo le dio el triunfo, el trofeo y la clasificación a los suyos.
El combinado dirigido por Filipe Luis se enfrentará el sábado 13 a Pyramids de Egipto, conjunto que en la segunda rondo doblegó a Al Ahli de Arabia Saudita por 3 a 1. PSG, el ganador de la Champions League 2024-2025 aguarda rival en la final, única instancia en la que compite.
Resultados de la segunda ronda
- Cruz Azul 1-2 Flamengo.
- Al Ahli 1-3 Pyramids.
Cronograma de la semifinal
- Flamengo vs. Pyramids - Sábado 13 de diciembre a las 14.
Final
- PSG vs. Flamengo o Pyramids - Miércoles 17 de diciembre a las 14.
Tabla de campeones de la Copa Intercontinental
- Real Madrid (España) - 4
- Nacional (Uruguay) / Peñarol (Uruguay) / Boca Juniors (Argentina) / Milán (Italia) - 3
- Independiente (Argentina) / Juventus (Italia) / Santos (Brasil) / Inter (Italia) / San Pablo (Brasil) / Ajax (Países Bajos) / Bayern Munich (Alemania) / Porto (Portugal) - 2
- River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Racing Club (Argentina) / Vélez Sarsfield (Argentina) / Olimpia (Paraguay) / Gremio (Brasil) / Manchester United (Inglaterra) / Feyenoord (Países Bajos) / Atlético Madrid (España) / Flamengo (Brasil) / Estrella Roja (Serbia) / Borussia Dortmund (Alemania) - 1
Los campeones de la Copa Intercontinental, año por año
- 2024: Real Madrid (España).
- 2004: FC Porto (Portugal).
- 2003: Boca Juniors (Argentina).
- 2002 Real Madrid (España).
- 2001: Bayern Múnich (Alemania).
- 2000: Boca Juniors (Argentina).
- 1999: Manchester United (Inglaterra).
- 1998: Real Madrid (España).
- 1997: Borussia Dortmund (Alemania).
- 1996: Juventus (Italia).
- 1995: Ajax (Países Bajos).
- 1994: Vélez Sarsfield (Argentina).
- 1993: San Pablo (Brasil).
- 1992: San Pablo (Brasil).
- 1991: Estrella Roja (Serbia).
- 1990: AC Milan (Italia).
- 1989: AC Milan (Italia).
- 1988: Nacional (Uruguay).
- 1987: FC Porto (Portugal).
- 1986: River Plate (Argentina).
- 1985: Juventus (Italia).
- 1984: Independiente (Argentina).
- 1983: Gremio (Brasil).
- 1982: Peñarol (Uruguay).
- 1981: Flamengo (Brasil).
- 1980: Nacional (Uruguay).
- 1979: Olimpia (Paraguay).
- 1978: No disputado.
- 1977: Boca Juniors (Argentina).
- 1976: Bayern Múnich (Alemania).
- 1975: No disputado.
- 1974: Atlético de Madrid (España).
- 1973: Independiente (Argentina).
- 1972: Ajax (Países Bajos).
- 1971: Nacional (Uruguay).
- 1970: Feyenoord (Países Bajos).
- 1969: AC Milan (Italia).
- 1968: Estudiantes de La Plata (Argentina).
- 1967: Racing Club (Argentina).
- 1966: Peñarol (Uruguay).
- 1965: Inter de Milán (Italia).
- 1964: Inter de Milán (Italia).
- 1963: AC Milan (Italia).
- 1962: Santos (Brasil).
- 1961: Peñarol (Uruguay).
- 1960: Real Madrid (España).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Intercontinental
- 1
Irán cuestionó la designación de su cruce ante Egipto como el partido del orgullo LGBTQ+ en el Mundial 2026
- 2
Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”
- 3
Horario del partido de la selección argentina vs. Argelia, por el debut en el Mundial 2026
- 4
Champions League: Julián Álvarez se lució en el triunfo de Atlético de Madrid y Liverpool le ganó al Inter de Lautaro