Así quedaron las llaves de la Copa Intercontinental, tras el triunfo de Flamengo

Se cerró este miércoles la segunda ronda de la Copa Intercontinental 2025 con el triunfo de Flamengo sobre Cruz Azul 2 a 1 en el Derbi de las Américas entre los campeones de la Copa Libertadores y la Concachampions que se desarrolló en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar; y se definieron los equipos siguen en carrera por el título del certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Giorgian De Arrascaeta abrió el marcador para el Mengão, luego de un grosero error del argentino Gonzalo Piovi. Jorge Sánchez Ramos igualó para el elenco azteca y sobre el final el uruguayo le dio el triunfo, el trofeo y la clasificación a los suyos.

El combinado dirigido por Filipe Luis se enfrentará el sábado 13 a Pyramids de Egipto, conjunto que en la segunda rondo doblegó a Al Ahli de Arabia Saudita por 3 a 1. PSG, el ganador de la Champions League 2024-2025 aguarda rival en la final, única instancia en la que compite.

Resultados de la segunda ronda

Cruz Azul 1-2 Flamengo.

Al Ahli 1-3 Pyramids.

Cronograma de la semifinal

Flamengo vs. Pyramids - Sábado 13 de diciembre a las 14.

Final

PSG vs. Flamengo o Pyramids - Miércoles 17 de diciembre a las 14.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - 4

Nacional (Uruguay) / Peñarol (Uruguay) / Boca Juniors (Argentina) / Milán (Italia) - 3

Independiente (Argentina) / Juventus (Italia) / Santos (Brasil) / Inter (Italia) / San Pablo (Brasil) / Ajax (Países Bajos) / Bayern Munich (Alemania) / Porto (Portugal) - 2

River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Racing Club (Argentina) / Vélez Sarsfield (Argentina) / Olimpia (Paraguay) / Gremio (Brasil) / Manchester United (Inglaterra) / Feyenoord (Países Bajos) / Atlético Madrid (España) / Flamengo (Brasil) / Estrella Roja (Serbia) / Borussia Dortmund (Alemania) - 1

Real Madrid es el último campeón de la Copa Intercontinental MAHMUD HAMS - AFP

Los campeones de la Copa Intercontinental, año por año