Arne Slot aseguró que hablará con Salah antes de definir si seguirá en Liverpool

En medio de un clima tenso, Arne Slot confirmó que mantendrá una conversación clave con Mohamed Salah para resolver su situación en Liverpool. El entrenador neerlandés no garantizó la continuidad del delantero egipcio, luego de que el jugador expresara públicamente su malestar por haber quedado fuera de los últimos partidos y sugiriera que ya no es querido en el club.

El conflicto, que se arrastra desde hace semanas, se intensificó cuando Salah quedó excluido del plantel que viajó a Italia para enfrentar a Inter por la Champions League. Su regreso al equipo está en duda, aunque el propio Slot dejó abierta la puerta, condicionado por el resultado de la charla que mantendrá con él este mismo viernes. “Tendré una conversación con Mo y el resultado de esa conversación determinará cómo formará el equipo mañana”, expresó en conferencia de prensa previa al partido de la Premier League ante Brighton este sábado.

Mohamed Salah no sumó minutos cuando fue al banco y, luego, no fue convocado ante Inter de Milán OLI SCARFF� - AFP�

El atacante de 33 años no sumó minutos en el empate 3-3 ante Leeds el fin de semana pasado y, al salir del estadio de Elland Road, ofreció declaraciones que generaron impacto. “Me parece que el club me ha echado a los leones. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa por los malos resultados”, dijo entonces. También deslizó que el encuentro frente a Brighton podría ser el último con la camiseta de los Reds, antes de integrarse al seleccionado egipcio que disputará la Copa Africana de Naciones.

Slot respondió con cautela. Evitó polemizar en público y remarcó que el diálogo pendiente con el futbolista será determinante. “Lo que necesito es una conversación con él y creo que la próxima vez que hable de Mo debería ser con él y no aquí”, repitió, aunque confirmó que se han mantenido contactos previos tanto con Salah como con sus representantes.

Las diferencias entre ambos comenzaron semanas atrás, cuando Salah fue suplente en el partido ante Sunderland, tras haber quedado afuera frente a West Ham. También ocupó el banco en Leeds. En total, sumó tres partidos consecutivos sin ingresar. Consultado sobre su posible inclusión frente a Brighton, Slot se limitó a decir que la decisión se tomará después del encuentro personal.

Mohamed Salah (izquierda) usa una cinta de resistencia con Dominik Szoboszlai, su compañero de Liverpool, durante un entrenamiento Jon Super - AP

Más allá del desgaste, el técnico dejó entrever que desea que Salah continúe en el club. “No hay motivos para que no quiera que se quede”, señaló ante la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa. También destacó que la ausencia del egipcio ante Inter fue consensuada con la dirigencia, aunque subrayó que las decisiones sobre la conformación del equipo le corresponden exclusivamente. “Siempre estoy en contacto con Richard Hughes (director deportivo del club) y Michael Edwards (director general de fútbol), pero cuando se trata de la alineación, depende enteramente de mí”, puntualizó.

Salah lleva cuatro goles en 13 partidos de liga esta temporada. Con Liverpool ganó dos títulos de Premier League y una Champions. Es, además, el máximo goleador del club en la historia de la Premier. Su contrato finaliza en junio de 2025 y, desde hace meses, se especula con un posible traspaso al fútbol saudita en la próxima ventana de enero.

El propio Slot reconoció que Liverpool atraviesa un periodo complejo, aunque valoró la entrega del plantel. “Jugamos cuatro partidos en diez días con pocas variantes disponibles. El equipo se esforzó mucho y mostró resiliencia”, afirmó. Sobre el rendimiento general, destacó que el equipo ha sido “difícil de superar” en los últimos encuentros, aunque reconoció que los resultados no siempre acompañaron.

En ese contexto, el cruce ante Brighton cobra especial relevancia. Con Salah en duda y la necesidad de recuperar terreno en la liga, en la que está 10°, Liverpool intentará volver al triunfo y estabilizar un vestuario convulsionado. La presencia del delantero africano en la cancha, o incluso en el banco, será una señal elocuente del resultado de una charla que puede definir no solo el futuro inmediato de un ídolo, sino también el rumbo del equipo.