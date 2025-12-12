Andrés Merlos fue a dirigir la final de la Liga Casildense y se retiró entre insultos y piedrazos

Es un clásico. Con el cierre de la temporada, muchos árbitros de la elite del fútbol argentino son contratados para las definiciones de ligas regionales, con el fin de darles jerarquía y garantizar un desempeño sin sospechas ni favoritismos. Sin embargo, todo terminó de mala manera en el encuentro decisivo de la Liga Casildense, entre el local, Unión Deportiva Los Molinos, y Atlético Belgrano de Arequito, que finalmente se impuso por 2 a 1 (el cotejo de ida había finalizado 1-1) y se consagró campeón por quinta vez consecutiva. Allí impartió justicia Andrés Merlos, en un partido caliente que tuvo cuatro expulsados y que terminó con el árbitro retirado con custodia de una treintena de efectivos de infantería entre una lluvia de insultos y proyectiles.

Andrés Merlos tiene un historial de polémicas en el fútbol argentino JORGE BERNAL� - AFP�

El encuentro se desarrolló en el estadio Pablo Luna, donde Unión Deportiva oficia como local, en la localidad santafesina de Los Molinos, distante 70 kilómetros de Rosario. Merlos fue cuestionado desde muy temprano, cuando a los 22 minutos del primer tiempo expulsó a Juan Secchi, de los locales. Más tarde, el referí les mostró la tarjeta roja a dos jugadores visitantes (Mateo Komar y Franco Nardone), mientras que cerca del final expulsó a Julián Mariatti, de Los Molinos.

Incidentes con el árbitro Andrés Merlos en la final de la Liga Casildense de fútbol.mp4

Según consigna el medio Casilda Plus, al menos cinco agentes policiales resultaron heridos y hubo significativos daños materiales, incluyendo la rotura de patrulleros. Además, decenas de hinchas denunciaron haber resultado heridos producto de gases y disparos de balas de goma.

“Gracias a información recabada por CasildaPlus, se constató que, si bien no se pudo detener ni aprehender a ninguna persona en el momento del tumulto, las autoridades confirmaron que los responsables ya están identificados. Puesto que el espacio posee cámaras de seguridad, tanto los incidentes como las personas identificadas, entre ellos hinchas y jugadores, fueron filmados. Sin embargo, desde el otro lado, hinchas y jugadores del club local denunciaron una fuerte represión policial que, según describen, incluyó gas pimienta, gas lacrimógeno y decenas de disparos con balas de fogueo", informa el medio local.

El antecedente de Merlos

No es la primera vez que Andrés Merlos se ve envuelto en un escándalo. El más reciente ocurrió en Mendoza, durante la Copa Argentina 2024, tras la eliminación de Talleres por penales ante Boca. Luego del partido, se produjo un fuerte encontronazo en la zona de vestuarios entre el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, y el árbitro Merlos, que escaló rápidamente. Fassi acusó al juez de haber perjudicado a la “T”. Merlos, de haberlo amenazado junto con otras dos personas. El árbitro dijo que uno de ellos tenía un arma de fuego. “Faltó que pusieran el dedo en el gatillo”, advirtió. Fassi desmintió las acusaciones y redobló la apuesta.

Andrés Fassi y Andrés Merlos tuvieron un fuerte cruce en la zona de vestuarios del Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza tras la eliminación de Talleres de la Copa Argentina Captura de Pantalla

Finalmente, Fassi fue suspendido por dos años para ejercer como presidente de Talleres. Hace unos días, Merlos recordó el incidente y declaró al medio Cadena 3: “Yo a Fassi lo invité tres veces a venir a mi vestuario para hablar en privado, que era lo más coherente. Él no quiso y pasó lo que pasó. Después pidió disculpas públicas, que es una forma válida, aunque nunca me las dio personalmente”.