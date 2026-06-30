Robbie Williams expresó su fanatismo por Lionel Messi durante su show y le mandó un mensaje que se volvió viral

Lionel Andrés Messi mueve multitudes y tiene al mundo rendido a sus pies. Pero no son solo fanáticos y figuras del deporte quienes lo admiran, sino también artistas y estrellas de Hollywood. Desde que desembarcó en Inter Miami, fueron a verlo desde Leonardo DiCaprio y Marc Anthony hasta Selena Gomez, Serena Williams, Kim Kardashian y LeBron James. Ahora, en pleno Mundial 2026, quien expresó su admiración por el astro argentino fue Robbie Williams. En plena interpretación de su hit “Angels”, el cantante británico le envió un mensaje de aliento al capitán de la selección argentina.

El sábado 27 de junio, Robbie Williams se presentó en el Live is Live de Amberes, Bélgica, con su Britpop Tour. Mientras interpretaba su tema “Angels”, desde el público le acercaron una camiseta argentina y, lejos de ignorarla, sorprendió a todos con su gesto. “Go on, Messi (Vamos Messi)”, dijo frente al micrófono. El momento fue captado por el usuario de Instagram @jeffpaullemire y rápidamente se volvió viral.

Durante su show en Bélgica, Robbie Williams alentó a Lionel Messi (Foto: Instagram @jeffpaullemire)

Los fanáticos argentinos quedaron fascinados con el gesto y sobre todo con la chance de devolverle la gentileza cuando visite la Argentina con su gira mundial Britpop. Robbie Williams tiene tres citas pautadas en Buenos Aires para este año. Se presenta el 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena de Villa Crespo.

El sábado 27 de junio, Lionel Messi marcó su sexto gol en el Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

Lo curioso fue que la escena ocurrida en Bélgica tuvo lugar el mismo día que Lionel Messi anotó su sexto gol en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y el primero con 39 años. El capitán ingresó en el segundo tiempo del partido contra Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, para sentenciar un 3-0 que dejó a la Argentina como primera del grupo J a la espera de su duelo con Cabo Verde por los 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina).