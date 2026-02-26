Robbie Williams sumó una tercera y última fecha en Argentina: cuándo es y cómo comprar las entradas

El cantante británico Robbie Williams anunció este jueves una tercera y última fecha en el estadio Movistar Arena tras agotar las localidades para sus dos primeros espectáculos previstos en la Ciudad de Buenos Aires. La productora PopArt Music confirmó esta decisión ante la alta demanda de pases durante las primeras jornadas de venta para la gira mundial titulada Britpop.

Robbie Williams sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo es y cómo comprar las entradas

La nueva cita con el público argentino quedó fijada para el próximo domingo 4 de octubre. Esta fecha representa la última oportunidad para ver al músico en el país durante su actual recorrido mundial. La venta de entradas inicia este viernes 27 de febrero a las 12 horas.

Robbie Williams en Argentina

Los interesados deben ingresar al sitio oficial del Movistar Arena para adquirir sus tickets bajo la modalidad de venta general. La organización anunció a través de su cuenta de Instagram que “la locura es total”. Con esta nueva fecha, el intérprete completa un esquema de tres noches en el recinto porteño.

Cómo le fue a la venta de entradas de las fechas previas

El furor por el regreso de la estrella pop se manifestó desde el inicio de la preventa para usuarios de American Express Platinum el pasado martes 24 de febrero. La velocidad en la adquisición de los tickets provocó que las fechas del 1 y 2 de octubre quedaran agotadas en tiempo récord.

La empresa PopArt Music calificó la situación como un fenómeno de convocatoria absoluto en sus redes sociales. Los fanáticos del cantante esperaron dos décadas para este reencuentro, ya que su última visita ocurrió en el año 2006.

La tercera presentación en el Movistar Arena quedó programada para el próximo domingo 4 de octubre

En aquel entonces, el músico realizó dos espectáculos masivos en el estadio de River Plate. Una seguidora hizo referencia al suceso en la publicación oficial: “Hace 20 años estuvo en River... somos los mismos... le quedó chico”.

Cómo es la gira mundial Britpop y el repertorio del show

El espectáculo que el solista trae a Buenos Aires se basa en su decimotercer álbum de estudio titulado Britpop. Este disco salió al mercado el pasado 16 de enero y alcanzó rápidamente la cima de los ránkings en el Reino Unido.

El proceso de creación contó con colaboraciones de figuras de la música internacional. Chris Martin, líder de Coldplay, participó en pianos y guitarras. Gaz Coombes, de la banda Supergrass, trabajó como escritor y productor del proyecto. La lista de invitados especiales para el disco suma a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, y a Gary Barlow de Take That.

"Desire" por Robbie Williams y Nicole Scherzinger

Con el lanzamiento de su último trabajo, el músico británico consolidó su posición como el solista con mayor cantidad de álbumes en el primer puesto del conteo del Reino Unido. Este trabajo representa su disco número 16 en alcanzar esa distinción. La gira actual comenzó en Edimburgo y ya convocó a más de un millón de espectadores en todo el territorio europeo.

El tramo latinoamericano del tour iniciará tras recorrer diversas ciudades de Alemania y el resto de Europa durante el mes de junio. El cantante cumplió así la promesa que realizó a una fanática argentina el año pasado durante el Aftersun Festival en Malta: “ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.