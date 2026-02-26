Robbie Williams sumó una tercera y última fecha en Argentina: cuándo es y cómo comprar las entradas
La alta demanda de tickets para el regreso del músico británico derivó en una nueva función adicional en el estadio de Villa Crespo; los boletos salen a la venta a través de la plataforma oficial
- 4 minutos de lectura'
El cantante británico Robbie Williams anunció este jueves una tercera y última fecha en el estadio Movistar Arena tras agotar las localidades para sus dos primeros espectáculos previstos en la Ciudad de Buenos Aires. La productora PopArt Music confirmó esta decisión ante la alta demanda de pases durante las primeras jornadas de venta para la gira mundial titulada Britpop.
Robbie Williams sumó una tercera fecha en Argentina: cuándo es y cómo comprar las entradas
La nueva cita con el público argentino quedó fijada para el próximo domingo 4 de octubre. Esta fecha representa la última oportunidad para ver al músico en el país durante su actual recorrido mundial. La venta de entradas inicia este viernes 27 de febrero a las 12 horas.
Los interesados deben ingresar al sitio oficial del Movistar Arena para adquirir sus tickets bajo la modalidad de venta general. La organización anunció a través de su cuenta de Instagram que “la locura es total”. Con esta nueva fecha, el intérprete completa un esquema de tres noches en el recinto porteño.
Cómo le fue a la venta de entradas de las fechas previas
El furor por el regreso de la estrella pop se manifestó desde el inicio de la preventa para usuarios de American Express Platinum el pasado martes 24 de febrero. La velocidad en la adquisición de los tickets provocó que las fechas del 1 y 2 de octubre quedaran agotadas en tiempo récord.
La empresa PopArt Music calificó la situación como un fenómeno de convocatoria absoluto en sus redes sociales. Los fanáticos del cantante esperaron dos décadas para este reencuentro, ya que su última visita ocurrió en el año 2006.
En aquel entonces, el músico realizó dos espectáculos masivos en el estadio de River Plate. Una seguidora hizo referencia al suceso en la publicación oficial: “Hace 20 años estuvo en River... somos los mismos... le quedó chico”.
Cómo es la gira mundial Britpop y el repertorio del show
El espectáculo que el solista trae a Buenos Aires se basa en su decimotercer álbum de estudio titulado Britpop. Este disco salió al mercado el pasado 16 de enero y alcanzó rápidamente la cima de los ránkings en el Reino Unido.
El proceso de creación contó con colaboraciones de figuras de la música internacional. Chris Martin, líder de Coldplay, participó en pianos y guitarras. Gaz Coombes, de la banda Supergrass, trabajó como escritor y productor del proyecto. La lista de invitados especiales para el disco suma a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, y a Gary Barlow de Take That.
Con el lanzamiento de su último trabajo, el músico británico consolidó su posición como el solista con mayor cantidad de álbumes en el primer puesto del conteo del Reino Unido. Este trabajo representa su disco número 16 en alcanzar esa distinción. La gira actual comenzó en Edimburgo y ya convocó a más de un millón de espectadores en todo el territorio europeo.
El tramo latinoamericano del tour iniciará tras recorrer diversas ciudades de Alemania y el resto de Europa durante el mes de junio. El cantante cumplió así la promesa que realizó a una fanática argentina el año pasado durante el Aftersun Festival en Malta: “ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
Luis Landriscina y Betty: un amor para toda la vida
- 2
Christian Petersen vuelve a la televisión: dónde y de qué se tratará su programa
- 3
Gran Hermano 2026: uno por uno, quiénes completan la lista de esta generación dorada
- 4
Adolfo Stray: fue censurado por su humor provocador y se convirtió en un fenómeno popular y en el “Rey de la revista porteña”