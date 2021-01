Rodolfo De Paoli: "Los representantes viven de la famosa 'cometa'"

Rodolfo De Paoli sostuvo que representantes como Cristian Bragarnik "le comen la billetera a los clubes" Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

21 de enero de 2021 • 17:17

Rodolfo De Paoli, relator de TyC Sports y Radio La Red cargó contra los representantes de futbolistas y los acusó de haber utilizado la Copa Diego Maradona para "mantener sus negociados".

El ex jugador y ex entrenador de Nueva Chicago recordó, durante su programa en la AM 910, que "hay diez técnicos que perdieron su trabajo después de la Copa Diego Maradona. El mercado del fútbol necesita que haya movimientos en el mercado de pases. ¿De qué viven los representantes? De la famosa 'cometa'. Por eso tiene que haber tantos entrenadores distintos, tiene que haber movimiento", expresó.

En ese sentido, apuntó contra Christian Bragarnik, el agente más importante del fútbol latinoamericano. "Les come la billetera a todos los clubes", sentenció.

"¿La culpa es del vivo o de los corruptos que están alrededor?", se preguntó De Paoli, quien en 2020 tuvo su última experiencia como director técnico, a cargo del plantel profesional del Torito de Mataderos, club en el que también jugó.