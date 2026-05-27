Roland Garros: Mariano Navone luchó casi cinco horas, pero perdió un partidazo y su rival terminó en el piso

Mariano Navone quedó eliminado de Roland Garros después de una batalla física y emocional de casi cinco horas frente al checo Jakub Mensik. El argentino estuvo muy cerca de avanzar a la tercera ronda, pero terminó cayendo por 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (13-11) en uno de los partidos más intensos del torneo. El cierre fue impactante: exhausto y completamente acalambrado, Mensik se desplomó sobre el polvo de ladrillo apenas terminó el encuentro y necesitó varios minutos para poder levantarse.

Navone, número 38 del ranking, volvió a mostrar la resistencia y la competitividad que lo caracterizan sobre polvo de ladrillo. Después de un inicio irregular, logró meterse otra vez en el partido con autoridad y llevó el desenlace hasta un tie-break decisivo cargado de tensión, en el que siempre estuvo abajo.

El argentino parecía tomar el control cada vez que conseguía imponer ritmo desde el fondo de la cancha y desgastar físicamente al checo, uno de los jugadores jóvenes (20 años) con mayor proyección del circuito. Sin embargo, Mensik resistió aun cuando el cansancio ya condicionaba claramente sus movimientos.

De esta manera terminó un SEÑOR PARTIDAZO entre Navone y Mensik. 👏 ¡Una BATALLA de cinco horas!



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La definición del tie-break tuvo dramatismo de principio a fin. Navone resistió después de haber salvado dos match points en el décimo game del quinto set y llevó el desenlace hasta el límite, pero el checo terminó imponiéndose por 13-11 después de cuatro horas y cuarenta minutos de juego, bajo un calor extremo en París (32 grados).

El desgaste quedó reflejado inmediatamente después del último punto. Mensik cayó sobre el polvo de ladrillo, sin poder sostenerse en pie por lo que parecía ser un calambre. Mientras el checo intentaba recuperarse, Navone cruzó toda la cancha para acercarse a saludarlo y felicitarlo por la batalla, en un gesto de deportividad que fue muy valorado por el público francés.

Mensik quedó tirado durante 10 minutos más en el polvo de ladrillo, fue atendido por los médicos que incluso le ofrecieron retirarse en silla de ruedas, pero terminó logrando ponerse de pie y salir caminando.

🥵 ¿Si el calor hace estragos en #RolandGarros? Mensik continuó en el piso y recibió atención médica luego de su victoria ante Navone.



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La derrota marcó el final del camino para Navone en el cuadro individual masculino, luego de otra actuación de enorme esfuerzo físico y mental en París. Mensik se enfrentará en la tercera ronda al australiano Alex de Miñaur, número siete del ranking ATP, quien llega más que fresco luego de no haber disputado la segunda ronda dado que Alexander Blockx (37°) no se presentó al partido por lesión.

Ugo Carabelli peléo hasta el final, pero también quedó eliminado

Camilo Ugo Carabelli tampoco pudo avanzar a la tercera ronda y se despidió de Roland Garros tras caer ante Andrey Rublev. El argentino perdió por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (5-0) frente al ruso, actual 13°del ranking, en un encuentro de alto nivel que se extendió durante tres horas y 10 minutos.

Después de un primer set favorable a Rublev, que dominó con agresividad y potencia desde el fondo de la cancha, Ugo Carabelli reaccionó con personalidad y arrolló en el segundo parcial. El porteño aprovechó un bajón del ruso, soltó sus golpes y logró equilibrar el desarrollo ante uno de los jugadores más peligrosos del circuito sobre superficies rápidas y polvo de ladrillo.

El tercer set volvió a quedar en manos del europeo, que consiguió un quiebre clave en el tramo decisivo. Sin embargo, el argentino volvió a sostenerse en partido y llevó la definición del cuarto parcial al tie-break, donde peleó punto por punto hasta el cierre.

Rublev terminó imponiendo su experiencia en los momentos importantes y selló el triunfo después de conectar 38 winners contra 34 del argentino, en un duelo con alto ritmo y muy buenos intercambios. Ugo Carabelli, de todos modos, confirmó las buenas sensaciones que había mostrado durante la gira europea sobre polvo de ladrillo, en la que consiguió victorias importantes y alcanzó los cuartos de final en Hamburgo.

La derrota de Ugo Carabelli ante Rublev

El argentino venía de superar en la primera ronda al estadounidense Emilio Nava y había igualado su mejor actuación histórica en un Grand Slam, instancia que ya había alcanzado en Roland Garros 2022. El ruso de 28 años se medirá en tercera ronda ante el portugués Nuno Borges, número 51 del mundo