Tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores, en la previa de la fecha 6

El futuro de Boca en los torneos internacionales de la temporada en curso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se decidirá este jueves cuando reciba a Universidad Católica de Chile en la Bombonera y tiene dos caminos: continuar en la Copa Libertadores o decantar en la Sudamericana.

El xeneize, en la antesala de la última fecha del Grupo D que se completará con el cotejo en simultáneo de Cruzeiro vs. Barcelona de Ecuador, marcha tercero en la tabla de posiciones con siete puntos producto de dos triunfos, un empate y dos caídas. El líder es su rival de turno con 10 unidades mientras que los brasileños tienen ocho. Los ecuatorianos se ubican últimos con tres y ya quedaron eliminados.

El equipo del barrio porteño de La Boca no tiene otra opción que ganar para avanzar a los octavos de final. En caso de hacerlo, el elenco de Claudio Úbeda alcanzará a la U y quedará por encima por el nuevo sistema de desempate que impuso la Conmebol para esta temporada. El mismo, denominado “olímpico”, privilegia los cruces entre los rivales que están igualados y se utiliza ese criterio como primer ítem para desnivelar posiciones. En la primera rueda, el equipo argentino le ganó al chileno 2 a 1 y en caso de superarlo nuevamente, habrá ganado los dos partidos entre sí.

Por esa misma reglamentación, es que no le alcanza con empatar para avanzar. Si ello ocurre y Cruzeiro pierde ante Barcelona, Boca y los brasileños quedarán con siete unidades pero en los partidos entre ellos el equipo de Belo Horizonte cosechó un triunfo 1 a 0 de local y una igualdad 1 a 1 en la Bombonera.

Lo más importante para Boca es que depende de sí mismo para meterse en la siguiente ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes y, además, que juega el partido decisivo en la Bombonera y ante sus hinchas. En caso de empatar o perder y quedar tercero en la zona D, decantará en los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato -puede ser River Plate-.

Cronograma de la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Boca vs. Universidad Católica - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.

Cruzeiro vs. Barcelona - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.

La situación de Boca en el ‘desempate olímpico’ del Grupo D de la Libertadores

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: tiene desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte y empató en la Bombonera 1 a 1.

tiene desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte y empató en la Bombonera 1 a 1. Vs. Universidad Católica de Chile: de momento, tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibe el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

Más allá de la situación límite que atraviesa, está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.