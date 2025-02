La Justicia española condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a pagarle una multa de unos 10.800 euros a la futbolista Jennifer Hermoso por el beso no consentido que le dio durante la entrega de medallas tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol de Sídney en 2023.

Rubiales, en tanto, fue absuelto del delito de coacción según la sentencia dictada por el magistrado José Manuel Fernández-Prieto. La Fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.

Por la misma investigación, la Justicia acordó absolver al exdirector de la Selección española Albert Luque, al exseleccionador femenino Jorge Vilda y al exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera. En el caso de ellos, el Ministerio Público pedía una condena de 1 año y 6 meses de cárcel por el delito de coacciones.

El video de la secuencia completa del beso entre Rubiales y Hermoso

El juicio oral por agresión sexual contra el exdirigente español comenzó el pasado 3 de febrero y se prolongó durante nueve sesiones. En el transcurso de ese tiempo declararon, entre otros, el propio Rubiales y Hermoso, que centraron sus alegatos en si hubo o no consentimiento en el beso durante la entrega de medallas tras la victoria en el Mundial femenino de fútbol de Sídney en 2023. El hecho provocó una ola de repudios contra el entonces titular de la RFEF.

Rubiales fue condenado por besar a Jenni Hermoso y no podrá acercarse a la jugadora EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

“Le pregunté si le podía dar un besito y me dijo: ‘Vale’”, declaró Rubiales durante su exposición. “Cuando terminamos el abrazo, y tras darme permiso, le agarré la cabeza con las manos. Primero fue la pregunta, luego la respuesta y posteriormente el beso. Fue como darle un abrazo. Totalmente seguro de que dio su aprobación”, agregó el ahora condenado durante el juicio.

Hermoso, en cambio, negó que existiera consentimiento alguno. “El beso ni yo me lo esperaba. A mí no me importa, yo soy campeona del mundo y es lo que me voy a llevar de esta noche” , decía la futbolista en audios reproducidos en la Corte. Se exhibió además una grabación de Rubiales diciéndole al equipo que estaba “triste” por las repercusiones sobre el beso. En las imágenes, el hombre se disculpa y asegura que se “sentía mal” por empañar las celebraciones.

LA NACION