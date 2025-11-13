Atacaron a huevazos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid

Un hombre agredió a huevazos este jueves a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol condenado por agresión sexual, , en plena presentación de su libro “Matar a Rubiales”.

En el video difundido en X, se ve el momento en que un hombre al grito de “sinvergüenzas” interrumpe el acto celebrado en el Espacio Eventize y le lanza tres huevos a Rubiales, que, tras eludirlos, va buscarlo al atacante. Sin embargo, los asistentes lo detienen.

Huevazos contra Rubiales

El agresor fue reducido y sacado de la sala por la Policía, por lo que el evento pudo continuar sin más incidentes.

Condena por agresión sexual

En su libro, Rubiales denunció una conspiración mediática y política que, según él, precipitaron su salida de aquella institución futbolística tras ser condenado por agresión sexual por un beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.

Rubiales fue condenado en primera instancia y luego en apelación a una multa de US$12.500 por haber besado a la jugadora de manera no consentida en la entrega de trofeos del Mundial femenino de Sidney, el 20 de agosto de 2023.

El ex presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, en el tribunal en Madrid, el 3 de febrero de 2025. (Chema Moya, Pool Foto vía AP) Chema Moya - POOL EFE

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, el exfutbolista, inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el “caso Hermoso”, en el libro recuerda cómo la RFEF pasó de ingresar 141 millones de euros cuando accedió al cargo a más de 400 millones gracias, entre otras cosas, a la Supercopa de España en Arabia.

Asimismo, reconoce que el “fugaz besito” que dio en los labios a Jenni Hermoso fue un error, fruto de la lógica euforia del momento y de la tensión que había sufrido en los meses previos por la rebelión de “Las 15″ internacionales contra el ex seleccionador femenino Jorge Vilda.

En la previa de la presentación de su libro, Rubiales aseguró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, una afirmación desmentida por Hermoso y confirmado por la justicia española.

“Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional. No, no pido perdón a Jenny Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo vale”, repitió el exdirigente del fútbol.

Con información de Europapress y AFP