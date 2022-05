Agustín Creevy, imparable: el récord que estableció el hooker a los 37 años

El último partido de la temporada regular de London Irish es un fiel reflejo de lo que fue su año en general: un equipo con vaivenes, con una propuesta ofensiva generosa, pero con fallas defensivas y baches que lo hicieron quedar lejos de la pelea en la Premiership. Hay un apellido que fue una constante en visitar ingoals ajenos y ayer no fue la excepción: Agustín Creevy anotó dos tries con su sello. El primero, levantando la pelota cerca de un ruck y colándose entre los rivales. El segundo, tras un gran empuje del maul en lo que terminó siendo una ajustada caída frente a Bath por 27-24 en Recreation Ground.

La temporada de Creevy fue brillante a nivel personal. A los 37 años se convirtió en una pieza importante en la estructura de London Irish y es uno de los líderes del equipo. Basta con escuchar a Les Kiss, uno de sus entrenadores: “ Tener ese tipo de carácter, esa personalidad, es como una fuerza de la naturaleza . Tuvo un impacto en el grupo de una manera muy positiva. Es un gran componente de nuestro vestuario y ha sido fantástico para nosotros”. El hooker cerró la temporada con 25 encuentros y 18 tries en todas las competiciones, con una pequeña mancha de una tarjeta roja y dos suspensiones.

El primer try de Creevy

En la Premiership terminó con 14 conquistas y se ubica sólo por detrás de las 15 que apoyaron George McGuigan y Max Malins, ambos convocados por Eddie Jones para preparar la ventana de julio con Inglaterra. El argentino que tenía el récord en una liga de primer nivel era Juan Imhoff, en el Top 14 de Francia, con 12 en la temporada 2017/2018 .

En una entrevista en The Telegraph, el jugador formado en San Luis dejó en claro hace unas semanas que terminará su carrera profesional en el equipo de Londres. “Recibí algunas ofertas muy buenas de Francia, a largo plazo. Obviamente, a veces el dinero es importante, pero no quiero volver a cambiar de club porque quiero terminar mi carrera acá. Agradezco esas ofertas, porque significa que todavía puedo jugar. Pero London Irish confió en mí durante los tiempos difíciles. Me encanta este club. Han sido muy amables conmigo y me abrieron la puerta en un momento difícil con el Covid”.

Tras la disolución de Jaguares, Creevy encontró su lugar en London Irish y comparte sus últimos años junto a sus compatriotas Facundo Gigena, Lucio Cinti y Juan Martín González . “La gente es muy amable, los entrenadores me entienden y me respetan, al igual que los jugadores. Entiendo lo que quieren de mí, lo cual es realmente bueno. Lo más importante es que mi familia está feliz”.

El segundo viaje al ingoal

Con la temporada finalizada -London Irish tiene libre la última fecha- el forward entra en período de vacaciones, mientras espera la primera lista oficial de Michael Cheika. Afuera de la consideración de Mario Ledesma después del Mundial de Japón, buscará volver a ser tenido en cuenta a 16 meses de la Copa del Mundo de Francia.

Compite en un puesto en el que hay cantidad y calidad: Julián Montoya es el capitán y uno de los mejores hookers del planeta, mientras que Facundo Bosch y Santiago Socino atraviesan un gran presente en sus clubes y tienen a favor la edad. A Creevy no le importa lo que diga su documento y disfruta su actualidad.