Agustín Creevy, tryman del “boxing day” del rugby inglés e inesperado héroe a los 36 años

Agustín Creevy es sinónimo de vigencia y constancia. Lo viene demostrando durante toda su extensa carrera en el rugby profesional y este 2021, en el que cumplió 36 años, no fue la excepción: lo cerró con 14 tries, su máxima cifra en un año calendario y le sacó una buena diferencia a los argentinos que lo siguen en la tabla si contamos los certámenes de rugby de alto nivel: Julián Montoya, que hoy apoyó en el triunfo de Leicester Tigers, terminó con nueve; Santiago Cordero, con ocho, mientras que Matías Moroni, Santiago Carreras y Facundo Isa, anotaron seis. Además, el ex capitán de los Pumas está como tryman de la temporada 2021/22 junto al inglés Max Malins, con nueve. Los tries del domingo, sin embargo, no evitaron la derrota frente a Wasps por 38-30 en un en encuentro de ida y vuelta en el Boxing Day de la Premiership.

El hooker terminó el año con 29 partidos disputados, de los cuales 24 fueron como titular. Un número altísimo, sobre todo teniendo en cuenta la edad y el hecho de que está atravesando el último tramo de su carrera. Aunque en cierto punto, ese número se explica en parte por su ausencia en los Pumas. Al no ser convocado para el seleccionado argentino, Creevy tiene más tiempo de descanso, contó con unas vacaciones más largas y está 100% disponible y enfocado en el club con base en Londres, que marcha séptimo en la actual temporada de la Premiership.

Lo mejor de Creevy durante la temporada

En su Podcast “Está mal pero no tan mal”, se había referido hace unos meses a lo importante que fue el descanso para su cabeza: “Sabiendo que no fui convocado, nunca había vivido unas vacaciones igual desde que tenía 16 años. Cuando jugábamos el Super Rugby teníamos vacaciones en diciembre, pero no viajaba porque estábamos en Argentina y había viajado todo el año. Esto fue espectacular. Pasé mucho tiempo con mi familia y me gustó mucho compartir con mi hija cosas que me las hubiese perdido”.

Creevy es un emblema de los Pumas. Es el jugador que más veces capitaneó al seleccionado y el segundo con más caps en la historia, pero su última presentación fue en el Mundial de 2019. En 2020 tomó la decisión de bajarse del Tri Nations para acomodarse a su nuevo club y en todo el 2021 fue omitido en las convocatorias de Mario Ledesma.

Hace unas semanas, en una entrevista en ESPN, el entrenador se refirió a la ausencia de su ex compañero en el Mundial de 2011: “Antes de la gira de noviembre hablamos con él y también antes del Rugby Championship. El tercer hooker que teníamos era Ignacio Ruiz, un chico con una proyección gigante, pero al que le faltan horas de vuelo, y Agustín sabía que, si se lesionaba alguno de los dos primeros, él era la opción para venir y eso estaba hablado con él. Para el año que viene, veremos las actualidades de cada uno, las formas de cada uno y las ganas que tenga Agustín también de volver. Ha pasado también que no ha venido a una gira en 2020. Tenemos que hablar con él para ver cuáles son sus planes. Está jugando bárbaro”. Ledesma priorizó a Facundo Bosch y a Santiago Socino este año para estar como relevos de Julián Montoya, el hooker indiscutido por sus condiciones de jugador y porque además es el capitán. El formado en Newman fue el único titular en los 12 tests del 2021.

London Irish cuenta con tres argentinos más. A fin de 2020 se había sumado Facundo Gigena y el último noviembre lo hicieron Lucio Cinti y Juan Martín González, dos de los grandes proyectos de los Pumas. Curiosamente, el único que no tuvo actividad internacional este año fue Creevy, que hasta podría ser convocado para jugar en Italia en 2022, por una modificación en una regla de World Rugby. Pero él seguirá persiguiendo ese objetivo de estar en el Mundial de 2023 con la camiseta celeste y blanca.