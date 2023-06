Agustín Gosio es interminable: a los 40 años le hizo tres tries a Hindú y sigue agrandando su leyenda en Newman

escuchar

“Qué placer verte otra vez”, rezaba una bandera bordó detrás del in-goal. Después de la semana libre, Newman, el puntero, viajó a la casa del último campeón de la URBA con el regreso de su gran ídolo. Aun con Pumas de enorme recorrido, como Felipe y Manuel Contepomi, Marcos Ayerza Y Julián Montoya (el actual capitán del seleccionado), es unánime que Agustín Gosio es el gran símbolo de la historia del Cardenal. “Yo lo veía cuando era chico y sigo compartiendo la cancha con él. Así como me pasa a mi, les pasa a todos los que hoy comparten con él. Tiene 40 años; para nosotros es una locura tenerlo. Es un ídolo de todos. Es una leyenda, y seguir teniéndolo a esta altura y que haga lo que hace son increíbles”, expresó Gonzalo Gutiérrez Taboada, su principal socio en la cancha.

Pasaron más de 20 años desde su debut en la primera división de su club (2002), y seguir vigente con cuatro décadas de edad no es como para cualquiera. Después de tres fechas en la intermedia, una distensión y un desgarro, Gosio tuvo su momento esperado en la novena jornada del Top 12. “No podría haberlo soñado mejor. Tenía muchas ganas de volver; venía costándome por las lesiones. Fue especial jugar en esta cancha, contra Hindú, un club en el que tengo muchos amigos. Es un privilegio seguir a los 40 años entrando a las 15.30, y tuve la suerte de marcar los tries”, deslizó el ex Puma, que participó en el Mundial Nueva Zelanda 2011.

Los simpatizantes de Newman fueron elocuentes en la vuelta de Gosio: "Que placer verte otra vez". Hernan Zenteno - LA NACION

En las ocho fechas previas, apenas tres de los 22 tries de Newman habían sido de backs: Gutiérrez Taboada contra Atlético del Rosario, Juan Billote ante Alumni y Marcos Zirolli frente a San Luis. En 25 minutos en la cancha de Don Torcuato, Gosio igualó esa cifra con un hat-trick gracias a su oportunismo, su olfato y la complicidad con Gutiérrez Taboada, que lo asistió en dos ocasiones con el pie. “Scooby puso la pelota donde había que ponerla. Después de tanto tiempo juntos, nos entendemos en un segundo. Le marco que no es pase y es kick, y él lo ejecuta a la perfección. Tiene una magia tremenda, es un jugador de otro nivel, y por suerte nunca se lo llevaron a otro lado”. El apertura, otra eminencia en Newman, también puso su sello en el in-goal, para irse al descanso 24-14 arriba frente a Hindú, que se mostró endeble en defensa, pero en ataque movió la pelota y llegó al try por medio de Lucas Fernández Miranda y Carlos Repetto.

Los 80 minutos fueron a un ritmo frenético y los dos equipos propusieron un rugby dinámico. Newman defendió mejor y fue más pragmático para sumar en la segunda mitad, mediante Marcelo Brandi y el pie de Gutiérrez Taboada. Además, robó tres pelotas en line-outs y dominó a su rival en el scrum: de los nueve penales que concedió Hindú, cinco provinieron de esa formación. El campeón vigente está sintiendo algunas bajas que debilitan su estructura y no puede reemplazar a lesionados, suspendidos y jugadores afectados al Super Rugby Americas y la Major League Rugby. Cayó en tres de los últimos cuatro partidos, una rareza para el club más ganador de los últimos 30 años. Aun así, pudo lograr el triunfo sobre el final, pero Fernández Miranda no logró ajustar el pase decisivo. En la fase previa, Gosio salvó un try junto a Pablo Cardinal frenando al potente Federico Graglia.

Tras un vibrante desenlace, el 11 de Newman concentró todos los focos. Desde los abrazos de los más grandes y los pedidos de autógrafos de los más chicos, hasta las felicitaciones de sus compañeros y de los rivales. Con una sonrisa radiante, junto a sus hijos, exhausto después de 80 minutos, se emocionó y se le quebró la voz ante tanto afecto recibido. “Sigo disfrutando mucho. Es lindo seguir estando con esta edad, con mis hijos acá. Pensé que el año pasado ya era el último, pero es muy lindo seguir haciendo esto que me gusta tanto. Vengo renovando contratos anuales [risas]. Estoy muy contento de haber tenido mi primer partido y de haber ganado”, expresó.

Mientras la gente cantaba “sólo le pido a Dios que el Canario juegue para siempre”, él seguía disfrutando en Newman, que continúa en la búsqueda de la ansiada primera conquista. Tras nueve fechas se mantiene arriba, junto a Alumni. Con su ídolo, intentará saldar esa deuda histórica. Pero el legado de Gosio va más allá de cualquier trofeo.

Juntos son una sociedad maravillosa de rugby; Gonzalo Gutiérrez Taboada, gran estratego y ejecutor, congratula a Canario Gosio, un formidable rugbier a sus 40. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Síntesis de Hindú 29 vs. Newman 34

Hindú: Martín Cancelliere; Torcuato Pulido, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Ahmer; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Gastón Caire, Gonzalo Delguy y Agustín Arburua; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Entrenadores: Nicolás y Juan De la Cruz Fernández Miranda, Diego Liberato y Augusto Faraone.

Newman: Francisco Pasman; Marcos Zirolli, Juan Billote, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán) A ; Miguel Urtubey, Rodrigo Díaz de Vivar y Joaquín De la Vega; Tomás Ureta y Alejandro Urtubey; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Primer tiempo: 8 minutos, try de Gosio (N); 15, gol de Fernández por try de Fernández Miranda (H); 21, try de Gosio (N); 24, gol de Gutiérrez Taboada por try de Gosio (N); 32, gol de Fernández por try de Repetto (H), y 40, gol de Gutiérrez Taboada por try propio (N). Resultado parcial: Hindú 14 vs. Newman 24.

2 minutos, try de Fernández Miranda (H); 13, penal de Fernández (H); 17, penal de Gutiérrez Taboada (N); 21, gol de Gutiérrez Taboada por try de Brandi (N), y 37, gol de Fernández por try de Diviesti (H). 31, Marguery (N). Hindú 15 vs. Newman 10. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Nehuén Jauri Rivero. Cancha: Hindú.

Torcuato Pulido se esmera para tacklear a Gosio, que brilló en su primer partido en la temporada del Top 12, nada menos que en la cancha de Hindú. HZ - La nacion/Hernan Zenteno