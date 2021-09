All Blacks - los Pumas, Rugby Championship: la Argentina afronta su desafío más difícil

5.22. Conversión impecable

Jordie Barrett, ahora a cargo de los envíos a la hache, ejecuta a la perfección: la pelota ingresa por el medio y el gol establece un 29-0 en el tanteador, a los 3 minutos de la parte final.

5.21. Gran jugada y nuevo try

Una falta de Marcos Kremer frustra un avance argentino de varias fases, TJ Perenara juega rápidamente el penal y el contraataque neozelandés, también de múltiples etapas pero a muy alta velocidad, concluye con Luke Jacobson apoyando en el in-goal. Cuarta conquista de All Blacks, que pasa a ganar por 27-0.

5.13. Se inicia la segunda mitad

Quedan 40 minutos de partido. Los Pumas deben afrontar los últimos siete del sin-bin al ex capitán Matera. Con 14 jugadores, resisten los embates del adversario.

4.55. Mal cierre: tarjeta amarilla y try en contra

En la última ofensiva de All Blacks en el primer tiempo, al cabo de ocho fases Pablo Matera comete una infracción, es amonestado y deja a los Pumas con un rugbier menos, y Nueva Zelanda apoya en el in-goal por tercera vez, vía Dalton Papalii. Tras algunas patadas fallidas por su hermano Beauden, Jordie Barrett se encarga de la conversión y acierta. La etapa inicial termina 22-0.

4.49. Segunda conquista negra

Sevu Reece llega con lo justo al in-goal en una zambullida, a los 36 minutos. El repiqueteo del equipo oceánico empieza a surtir efecto en el resultado: 15-0 pierde la Argentina.

Buenas y malas para los Pumas en los line-outs; en cada ocasión de apremio, Nicolás Sánchez patea afuera y provoca esa formación fija. Kris Matthews - Gaspafotos / UAR

4.46. Otra vez zafan los argentinos

Un ataque neozelandés de varias fases tiene su desenlace en un rastrón de Beauden Barrett para su hermano Jordie; el balón salta sobre el in-goal y se va a un costado, fuera de alcance de una palomita del fullback. A los 35 minutos, All Blacks es muy superior.

4.45. Penal de Beauden Barrett

El apertura neozelandés acierta un penal corto por no liberación de la pelota en un ruck y a los 33 minutos All Blacks se pone 10-0 al frente.

4.34. Primera oportunidad argentina

Nicolás Sánchez decida ejecutar a los palos un penal larguísimo, en la línea del medio de la cancha y muy sobre la izquierda. La dirección del envío es buena, pero a la patada le falta potencia y Beauden Barrett captura el balón cerca de la hache.

Nicolás Sánchez escapa de TJ Perenara en la mejor acción argentina de los primeros minutos ante All Blacks en Gold Coast, Australia. Chris Hyde - Getty Images AsiaPac

4.23. Zafan los Pumas

En una extraña acción en el fondo del in-goal argentino, Jordie Barrett deposita la pelota sobre la línea final, saliéndose de la cancha y de espalda a la tribuna. Luego de la revisión en video, no se concede try: el back no tenía control del balón cuando éste tocó el césped.

4.19. Conversión

Beauden Barrett no falla desde lejos: 7-0 para el equipo negro en 11 minutos de juego.

4.17. Try neozelandés

Tras una consulta al TMO, el árbitro convalida un confuso (pelota suelta), pero válido, try de Rieko Ioane en la punta izquierda. All Blacks 5 vs. los Pumas 0, a los 8 minutos.

4.05. Comienza el partido

Nueva Zelanda y la Argentina ya están en juego.

4.03. Otro clásico: el haka

Ante la mirada de frente de los argentinos inmóviles, la danza guerrera maorí, esta vez liderada por TJ Perenara, suena fuerte en el estadio, que, por cierto, está muy despoblado.

El tradicional haka de Nueva Zelanda, frente a los Pumas. Matt Roberts - Getty Images AsiaPac

4. El Himno

Un clásico: la emoción de los Pumas al escuchar la canción patria, que entonan con fuerza. Entre los más emocionados está Nicolás Sánchez, que vuelve a la titularidad, justo frente al adversario que más lo sufrió en la única victoria albiceleste en el historial: en el 25-15 del 14 de noviembre pasado, el apertura tucumano anotó todos los puntos argentinos.

Mario Ledesma, antes del partido entre All Blacks y los Pumas en Gold Coast, Australia, por el Rugby Championship. Tertius Pickard - AP

3.58. Amanecer de un día especial

Buenas noches. Soy Xavier Prieto Astigarraga, en la cobertura del partido que los Pumas sostendrán contra el rival que más entusiasma al rugby argentino: contra All Blacks. Esta vez, en Gold Coast, Australia por la tercera fecha del Rugby Championship.

