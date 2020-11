Los All Blacks no quieren repetir errores frente a los Pumas Crédito: VillarPress

Derrotados en dos partidos consecutivos por primera vez desde 2011, los All Blacks pusieron el acento en el entrenamiento mental de cara al partido del sábado ante los Pumas, su última presentación en el Tri-Nations. En busca de revancha luego de perder por primera vez ante los argentinos, el seleccionado de Nueva Zelanda se debate entre la posibilidad de reconquistar el título con un buen resultado o profundizar su crisis con otra derrota que sería devastadora.

"Nos hemos concentrado mucho en eso en el entrenamiento, poniendo a los jugadores bajo presión", afirmó el entrenador asistente de los neozelandeses John Plumtree, que atribuyó las recientes derrotas a la indisciplina de los jugadores.

En las caídas contra Australia (24-22 el 7 de noviembre) y Argentina (25-15 siete días más tarde), los tres veces campeones del mundo concedieron nada menos que 26 penales. "Fozzie [el head-coach Ian Foster] ha trabajado duro para proponer ejercicios creativos, en los que los jugadores podrían estar un poco enfadados por algunas de sus decisiones, sobre todo con el arbitraje", explicó Plumtree.

Los Pumas acaban de consumar la primera victoria sobre los All Blacks, que quieren restablecerse para seguir con chances en el Tri Nations Crédito: VillarPress

Durante la semana, la prensa neocelandesa se encargó de acusar a los Pumas de haber provocado a sus rivales, tanto en el partido ante All Blacks como en el del este sábado ante Australia, para que reaccionaran y fueran sancionados con penales en contra.

"Cuando nos involucramos, nos cobran penal a nosotros. Si un oponente te toca la cabeza para provocarte, eso es una táctica. Hay que sonreír y alejarse", dijo Foster. "Los jugadores se frustran por algunas acciones del rival que no son penalizadas. Francamente tenemos que mejorar en cómo lidiar con eso. No es inteligente responder".

Según el apertura o fullback Beauden Barrett, el plantel de los All Blacks tomó conciencia del problema y trabaja para resolverlo. "Es como una competencia o un entrenamiento físico: debemos también entrenar nuestro cerebro", declaró. "Todo comienza por la disciplina, todo comienza a nivel individual. Queremos terminar bien fuerte esta competición y concluir bien nuestro año".

Los neozelandeses Caleb Clarke y Ardie Savea, a la derecha, reaccionan tras el test de rugby Tri-Nations entre Argentina y Nueva Zelanda Fuente: AP

"En los All Blacks, contra cualquier equipo, siempre vamos a tener ese tipo de provocaciones. Lo más difícil es alejarse de esa situación, pero a veces es lo que hay que hacer. En el candor de la batalla se pone muy áspero y tenso", sentenció el segunda línea Patrick Tuipulotu. "Es una de las cosas más difíciles de hacer, pero para nosotros es importante saber que va a pasar".

Los All Blacks todavía pueden ganar el Tri-Nations y una victoria amplia contra los Pumas, el sábado a las 5.45 (hora argentina) en el McDonald Jones Stadium de Newcastle, debería alcanzar. Una derrota, no obstante, significaría la tercera caída consecutiva para los de negro, algo que no ocurre desde 1998. Foster, que asumió luego del Mundial 2019, está en la cuerda floja.

"Como All Blacks siempre estamos bajo una inmensa presión, estemos jugando bien, hayamos ganado, perdido o empatado, hayamos ganado dos seguidos o perdido dos seguidos. Siempre nos exigimos jugar muy bien", aceptó el veterano segunda línea Sam Whitelock. "Sí, hay presión en este momento, pero así es cada semana".

Los jugadores argentinos celebran después del test de rugby de las Tres Naciones entre Argentina y Nueva Zelanda Fuente: AP

El capitán de Crusaders, uno de los referentes del plantel, llamó a "abrazar" la presión: "Ha sido un año desafiante. Todos sabemos el desafío que el rugby y el mundo atravesó en general. Es lindo tener la oportunidad de hacer una diferencia, ya sea sonriendo por poder jugar al rugby o jugando un rugby atractivo para que los fanáticos disfruten."

Disputadas cuatro fechas, los tres equipos están igualados en seis unidades. Con una goleada ante Australia en el debut del Tri-Nations y derrotas consecutivas ante Wallabies y Pumas, Nueva Zelanda se despide del certamen con la necesidad de un triunfo para mantener posibilidades de recuperar el título que en 2019 se quedó Sudáfrica, que este año desistió de participar. Un triunfo con punto bonus (tres tries de diferencia sobre el rival) lo dejaría prácticamente a las puertas de la conquista debido a la amplia diferencia de puntos que acumula (26, contra 10 de la Argentina y -36 de Australia). De todas formas, cualquiera sea el resultado el campeón se conocerá en la última fecha que protagonizarán Argentina y Australia siete días más tarde.

