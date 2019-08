Alumni es un campeón que no se entrega: con agallas, le ganó a Belgrano

Luca Sabato, figura de Alumni Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2019 • 19:05

El campeón no se entrega. Mucho menos si se trata de un clásico. De visitante, con uno menos durante medio partido y ante su rival de toda la vida, Alumni superó a Belgrano Athletic por 28 a 26 y aún conserva chances matemáticas en la lucha por clasificar a los play-offs del Top 12 de la URBA . Poco le importa eso a esta altura: se quedó con un triunfo con sabor a épica, de esos que quedan grabados en la memoria.

El club de Tortuguitas se impuso en un clásico vibrante, de palo y palo, que no dio respiro en ningún momento. El campeón vigente se escapó en el arranque con un rugby dinámico y agresivo, que tenía en su punto cúlmine al imprevisible Luca Sabato. El wing, tryman de la URBA en las últimas dos temporadas, marcó dos conquistas con mezcla de velocidad, picardía y desequilibrio para definir. Otra conquista de Franco Battezzati le permitió a Alumni ponerse 17-3.

El rédito que sacó Alumni con la pimienta de los backs, lo encontró Belgrano con los delanteros. Los tries de pick and go, apoyados por Julián Rebussone y Francisco Ferronato, más la puntería de Tomás Rosati, le alcanzaron al local para ponerse a un punto sin ser superior.

Sobre el cierre del primer tiempo, se produjo la jugada que dio un giro total al desarrollo del partido. El árbitro Juan Pablo Federico expulsó a Guido Cambareri después de verificar con video ref que el pilar de Alumni le pegó un cachetazo a Matías Masera. Un fallo que pareció riguroso, incluso para los jugadores de los dos equipos.

El partido se le hizo cuesta arriba a los de Tortuguitas, pero lograron mantenerse en partido. Belgrano pasó al frente con una gran corrida de Joaquín de la Serna y parecía que se encaminaba, pero Rafael Desanto concretó un buen movimiento de los backs visitantes. El partido cambió de dueño en dos oportunidades, con penales de Rosati y Joaquín Díaz Luzzi.

Alumni arrinconó a Belgrano a pesar de tener un jugador menos, una tarea titánica cuando se trata de un deporte como el rugby. De tanto buscarlo, le llegó la oportunidad frente a los palos cuando el reloj marcaba 37 minutos del segundo tiempo. Díaz Luzzi, que había fallado un par de conversiones clave, acertó el penal que puso a Alumni arriba por 28 a 26 y selló un triunfo que roza la épica.

Más allá de la victoria, la clasificación de Alumni a los play-offs es una utopía, cuando restan dos partidos para que termine la fase regular. Los de Tortuguitas suman 50 unidades y, con 10 puntos en juego, están a siete de Newman y Pucará, que se disputan la cuarta plaza. Otra vez, el Top 12 tiene un final más que abierto.

Síntesis

Belgrano Athletic (26): Martín Arana; Juan Landó, Matías Masera, Fermín Martínez y Tobías Bernabé; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Julián Rebussone, Joaquín de la Serna y Leandro Magneres; Tomás Gorrissen y Rodrigo F. Criado; Justo Durañona, Lisandro Dragui y Francisco Ferronato (c).

Entrenadores: Guillermo Tramezzani y Diego, Francisco y Luis Gradín.

Cambios: ST: 8m Adolfo Martinez por Magneres, 22m Juan Cruz Rodriguez Herrera por Marino; 26m Pedro Bugiani por Araña.

Alumni (28): Tobías Wade; Rafael Desanto, Máximo Provenzano, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Santiago Ambroa; Mariano Romanini, Tobías Moyano e Ignacio Etchegoyen; Santiago Alduncin y Juan Patricio Anderson; Guido Cambareri, Gaspar Baldunciel y Tomás Bivort.

Entrenadores: Nahuel Neyra y Santiago Van der Gothe

Cambios: ST: 6m Sebastian Sosa por Alduncin, 11m Federico Lucca por Bivort; 30m Ignacio Tagtachian por Anderson.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Rosati (B); 5m, try de Sabato (A); 9m, try de Desanto (A); 17m, gol de Díaz Luzzi por try de Sabato (A); 24m, try de J. Rebussone (B); 33m, try de Ferronato (B); 40m, penal de Rosati (b)

Amonestados: No hubo

Expulsado: 40m Cambareri (A)

Resultado parcial: Belgrano Athletic 16-Alumni 17

Segundo tiempo: 2 minutos, gol de Rosati por try de de la Serna (B); 3m, try de Desanto (A); 9m, penal de Díaz Luzzi (A); 14m, penal de Rosati (B); 37m, penal de Diaz Luzzi (A)

Amonestados: No hubo

Cancha: Belgrano Athletic

Árbitro: Juan Pablo Federico