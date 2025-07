Ante Uruguay, los Pumas necesitaron una tarjeta roja que sonó como una alarma para salir del letargo

Como si la tarjeta roja hubiera sido una señal de alarma más que una expulsión, los Pumas se despertaron a tiempo y sacaron adelante un partido en el que, por 50 minutos, su desempeño había sido lo más pobre del ciclo de Felipe Contepomi. Pero el análisis debe comprender el encuentro en su totalidad y en la última media hora apareció la jerarquía de los argentinos para revertir la imagen y cerrar con signo positivo este segmento del año.

Después de dos derrotas y de un inicio de partido caótico en Salta en el que no estuvieron a la altura de sus propias condiciones, los Pumas reaccionaron y, con cuatro tries en el final, se impusieron por 52-17 a Uruguay en el último encuentro de la ventana de julio. Un despertar que les permite llegar con mejor semblante a la parte más exigente del año, el Rugby Championship, que comenzará dentro de un mes, pero que exige un margen de mejoría muy amplio.

Embiste Pablo Matera, uno de los confiables de los Pumas que rara vez bajan de un nivel de rendimiento. Prensa UAR

No se debe soslayar que los Pumas afrontaron estos cuatro encuentros, y especialmente los tres últimos, con muchos jugadores de escasa o nula experiencia, no sólo en el rugby internacional sino incluso en el profesionalismo. Pero tampoco se debe obviar que tanto en las dos derrotas ante Inglaterra como en la mayor parte de este clásico sudamericano la selección no jugó con la intensidad que demanda este nivel de rugby, y aun el solo hecho de vestir la camiseta celeste y blanca (o la alternativa azul marino, como en este caso). Falencia que derivó en alarmantes desconexiones, indisciplina y pérdida de oportunidades.

El entrenador Contepomi sacará sus propias cuentas respecto a quiénes rindieron a la altura de lo esperado y quiénes desperdiciaron su posibilidad. Queda claro, no obstante, que de entre los nueve debutantes (más otros cinco que llegaron con apenas un par de caps) no todos aprobaron el examen.

Matías Moroni hizo un try, el del cierre de la mitad inicial; el centro es otro de los indiscutidos en la selección argentino. Prensa UAR

Entre las buenas noticias se debe anotar la actuación de Nicolás Roger. El apertura santiagueño, que actuó por primera vez como titular, fue el mejor en esa última media hora, lanzando a los tres cuartos con pases largos y planos. Cuando los backs levantaron vuelo y encontraron un mínimo indispensable de precisión se hicieron incontenibles para un equipo uruguayo que dio lucha hasta que se quebró anímicamente y evidenció estar un escalón por debajo.

La de Justo Piccardo es la aparición más grata de los Pumas en 2025; el centro de San Isidro Club y de Pampas se lució en la ventana de julio. Javier Corbalán

“Aguantamos el tiempo que pudimos, pero estamos jugando ante un equipo superior”, reconoció el entrenador de la Celeste, el cordobés Rodolfo Ambrosio.

También fue positiva la actuación del fullback Benjamín Elizalde, que en estos tres compromisos fue de menor a mayor. Cuando ingresó, el medio-scrum Agustín Moyano dio más vértigo al ataque que Simón Benítez Cruz, que falló en aportar claridad en momentos de desconcierto. El centro Justo Piccardo ratificó que es la más grata aparición de esta ventana. Había jugado en noviembre unos minutos frente a Irlanda y en estos cuatro partidos se ganó un lugar en el equipo.

Benjamín Elizalde fue de menor a mayor en la serie de tres compromisos contra Inglaterra y Uruguay y es una buena alternativa como fullback. Prensa UAR

En cambio, Santiago Pernas pareció envuelto en la vorágine general que mostraron los Pumas en el primer tiempo. En siete ocasiones (¡siete!) los argentinos llegaron profundamente al terreno ajeno y se quedaron con las manos vacías por knock-ons no forzados; el wing de Alumni fue protagonista de un par de ellos.

Santiago Pernas cometió konock-ons en situaciones muy favorables a los Pumas y su rendimiento no conformó. Prensa UAR

Las chances desperdiciadas no equivalen a supremacía. Al contrario, fueron más bien un síntoma del desconcierto en el que se enredaron los Pumas. Fue Uruguay el que impuso condiciones, a imagen de Inglaterra, simplemente a partir de ser más ordenado y, sobre todo, más determinado en el contacto. Los Pumas se fueron al descanso con 10 pérdidas de pelotas, seis penales en contra y un score favorable de 12-7 merced a un try-penal al inicio y a una guapeada individual de Matías Moroni en la última acción. En el medio, el equipo pareció dormido.

El partido transitaba por los mismos carriles al inicio del segundo tiempo cuando Pedro Rubiolo fue amonestado por una acción que ni siquiera mereció sanción de penal. Embistió con las manos en un ruck a un rival, que simuló haber recibido un cabezazo. Pocos minutos más tarde, la revisión del búnker dictaminó expulsión. Fue el punto de inflexión. La urgencia de jugar con un hombre menos, sumado a lo ajustado del resultado (Uruguay se había acercado a siete, 17-24), sacó del letargo a los argentinos. A partir de entonces jugaron con enjundia, a imponerse en el contacto y a generar espacios por afuera. A partir de los lanzamientos de Roger, las embestidas de los centros y los desbordes de Rodrigo Isgró y Santiago Cordero, llevaron esa superioridad al marcador.

Uno de los dos apoyos de la pelota en el in-goal ajeno por Rodrigo Isgró, a quien se le validó solamente un try; el otro fue anulado a raíz de la acción que propició la expulsión a Pedro Rubiolo. Prensa UAR

Cordero se despidió de los Pumas a los apenas 31 años con una actuación lucida a partir de su ingreso al inicio del segundo tiempo. También fue la despedida de Francisco Gómez Kodela, a los 40, el jugador de mayor edad en la historia de la selección argentina. Deja un espacio que será difícil de llenar. En cambio, vale festejar el regreso de Nahuel Tetaz Chaparro tras dos años. El scrum fue sólido, aunque Uruguay no es la medida que fueron Inglaterra ni los Lions en lo previo.

Santiago Cordero es abrazado luego de anotar su try; fue lo último del wing en el seleccionado argentino, del que se retiró a los 31 años. Javier Corbalán

“El rugby es simple: ganás el contacto, ganás las carreras y dominás el partido”, sintetizó Contepomi. “En el primer tiempo lo hizo Uruguay; en el segundo lo hicimos nosotros. Tenemos que ver entre todos por qué fuimos un equipo tan dispar entre un tiempo y otro”.

Compacto de la goleada de los Pumas a los Teros

En el final, los Pumas devolvieron una imagen más parecida a la que en reiteradas ocasiones durante 2024 mostraron, la de qué son capaces de ofrecer. Tras la histórica victoria contra los British & Irish Lions y las dos caídas a manos de Inglaterra, el cierre de la ventana deja sensaciones ambiguas. Se elevó el techo, pero el piso sigue siendo bajo. Con el equipo completo, más algunos buenos valores que ganaron experiencia en esta ventana, vale afirmar que lo mejor está por venir. El 16 del mes próximo viene el Rugby Championship. Lo mejor del año para los Pumas. Parece que se despertaron a tiempo.

Síntesis de Argentina 52 vs. Uruguay 17